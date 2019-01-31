1 Ocak 2019’da başlayan alışverişte ücretli poşet kullanımı uygulamasıyla ilgili DORinsight şirketi bir araştırma yaptı. Araştırma tüketicilerin ücretli poşet yerine bez çanta, sırt çantası ve pazar filesine geçtiklerini gösterdi. Katılımcıların çoğunluğu ücretli poşet uygulamasından sonra yanlarında boş poşet de taşıdığını söyledi.

Online olarak hazırlanan araştırmaya çeşitli sosyo-ekonomik segmente mensup çalışan 7.073 kişi katıldı. Araştırma kapsamında katılımcılara plastik poşetlerin ücretli hale geldiği 1 Ocak 2019’dan bu yana yaptıkları poşet kullanımı ile ilgili sorular yöneltildi. Araştırma kapsamında katılımcılara poşet kullanımıyla ilgili yöneltilen sorulardan çıkan sonuçlar ise şöyle:

Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 93’ünün ücretli plastik poşet uygulamasının neden başladığını bildiği ortaya çıktı. Yani her 10 kişiden 9’u ücretli poşet kullanımının neden başladığını biliyor.

Katılımcıların yüzde 44’ü plastik poşetlerin ücretli hale geldiği 1 Ocak 2019’dan bu yana plastik poşet kullanmayı azalttığını, yüzde 20’si plastik poşet kullanmaya devam ettiğini, diğer bir yüzde 20’si ise plastik poşet kullanmayı bıraktığını, yüzde 16’sı da plastik poşet kullanmaya biraz devam ettiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 55’i ücretli plastik poşet yerine bez çanta kullandığını söylerken, yüzde 53’ü eski alışverişlerden kalan mevcut poşetleri kullandıklarını ifade etti. Katılımcıların yüzde 20’si sırt çantası, yüzde 14’ü pazar filesi, yüzde 10’u ise kol çantası tercih ettiklerini belirtti.

TÜKETİCİLER, UYGULAMANIN DOĞAYI KORUYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Katılımcıların yüzde 56’sı ücretli poşet uygulamasından sonra yanlarında boş poşet taşımaya başladıklarını açıkladı. Çoklu seçenekli soruda katılımcılara gelecekte plastik poşet yerine neler kullanılacağını düşündükleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 83’ü bez çanta, yüzde 49’u pazar filesi, yüzde 41’i kese kağıdı, yüzde 21’i sırt çantası, yüzde 13’ü ise kol çantası şeklinde yanıt verdi.

Katılımcıların yüzde 64’ü ücretli poşet kullanımının doğaya daha az zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Katılımcıların yüzde 77’si çevreyi korumak için alışverişte geri dönüşümlü ürünlerin artırılması gerektiğini, yüzde 60’ı ürünlerde plastik yerine kağıt ambalaj kullanılması gerektiğini, yüzde 57’si konutlara özel geri dönüşüm çöp kutularının olması gerektiğini, yüzde 39’u ise fiş yerine dijital ödeme belgesi verilmesi gerektiğini belirtti.