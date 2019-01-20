Plastik poşetlere ücretin ardından içecek ambalajlarına depozito geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz." dedi. Kurum, Antalya'da "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 65 AZALDI

1 Ocak'tan itibaren plastik poşetler 25 kuruştan satılıyor. Uygulama ile plastik poşet kullanımının yüzde 65 azaldığı hesaplanıyor.