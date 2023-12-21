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        Haberler Magazin Tülin Ersoy, vefat etti

        Tülin Ersoy, vefat etti

        Emir Ersoy ile Gökçe Bahadır'ın acı günü. Ersoy'un annesi Tülin Ersoy, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:33
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        Emir Ersoy'un annesi Gökçe Bahadır ise kayınvalidesi Tülin Ersoy, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        Tülin Ersoy - Emir Ersoy

        Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören 74 yaşındaki Tülin Ersoy, vefat etti. Ersoy'un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Erenköy Galippaşa Camii'nden kaldırılacak. Tülin Ersoy'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

        Emir Ersoy, 2017'de ise 'Kalipso Kralı' lakaplı babası Metin Ersoy'un kaybını yaşamıştı.

        Tülin Ersoy

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        #Tülin Ersoy
        #Emir Ersoy
        #Gökçe Bahadır
        #Metin Ersoy
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