Tülin Ersoy, vefat etti
Emir Ersoy ile Gökçe Bahadır'ın acı günü. Ersoy'un annesi Tülin Ersoy, hayatını kaybetti
Emir Ersoy'un annesi Gökçe Bahadır ise kayınvalidesi Tülin Ersoy, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Tülin Ersoy - Emir Ersoy
Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören 74 yaşındaki Tülin Ersoy, vefat etti. Ersoy'un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Erenköy Galippaşa Camii'nden kaldırılacak. Tülin Ersoy'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Emir Ersoy, 2017'de ise 'Kalipso Kralı' lakaplı babası Metin Ersoy'un kaybını yaşamıştı.
Tülin Ersoy