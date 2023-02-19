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Haberler Gündem Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Osmaniye'ye 200 konteynerden oluşan kent kuracağız
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Tunç Soyer: Osmaniye'de 200 konteynerden oluşan kent kuracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye'ye 200 konteynerden oluşan bir kent kuracaklarını, bu çalışmanın da mart başına kadar tamamlanacağını belirtti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Osmaniye'ye 200 konteynerden oluşan kent kuracağız
DHA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Soyer, ilk olarak Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulu bahçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan 30 çadırda kalan aileleri ziyaret etti.

Çocuklara oyuncak dağıtan Soyer, ardından esnafı ziyaret edip, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Taziye ziyaretlerini de tamamlayan Tunç, sonrasında gazetecilere konuştu. Soyer, "Kurduğumuz bu kardeşlik ilişkisini ilerletmek ve Osmaniye'ye daha çok fayda getirecek bir noktaya taşımak istiyoruz. Biliyoruz ki; Osmaniye'de vatandaşlarımız mağduriyeti devam ettikçe, İzmir'de bizim yüzümüzün gülmesi mümkün değil. O nedenle bizim birbirimizle olan bu kardeşlik bağını pekiştirmemiz, güçlendirmemiz, birbirimize sahip çıkmaya devam etmemiz lazım. Bu duygu ve düşüncelerle buradayız" dedi.

"TÜM BİRİMLERİ BURAYA GETİRMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Çok temel birimleri Osmaniye'ye taşıdıklarını aktaran Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi altındaki tüm birimleri, buraya getirmeye gayret ediyoruz. Cebelibereket okuluna giren Osmaniyeli bir vatandaş, kendi belediyesine gelmiş gibi hizmet alsın istiyoruz. O nedenle 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin minyatürünü burada kuracağız' demiştik. Adım adım kuruyoruz, güçlendiriyoruz. Bir yandan İzmir'in bütün gücünü, enerjisini Osmaniye'ye taşıyacağız. Fakat bir yandan da Türkiye'nin her yerinden Osmaniye'ye gelen destekleri, katkıları koordine görevini üstlendik" diye konuştu.

"KONTEYNER KENT MART BAŞINA KADAR TAMAMLANACAK"

Osmaniye'ye 200 konteynerden oluşan bir kent kuracaklarını, bu çalışmanın da mart başına kadar tamamlanacağını anlatan Soyer, şöyle konuştu:

"Bu 200 konteyner, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde imalatı sürüyor. Bir yandan onların buraya naklini başlattık. Bir yandan da getirdiğimiz kaynakçı, demirci arkadaşlarımız ile burada montajını yapıyor olacağız. Hem çok hızlı bir şekilde imalatını gerçekleştiriyoruz hem de çok daha fazla sayıda konteyneri bir TIR'da buraya getirme imkanını yaratmış oluyoruz. Çünkü malumunuz 1 TIR'da en çok 2 tane konteyner taşıyabiliyorsunuz. Fakat panel olarak imalatını yaptığımız için 15-18 arası konteyneri 1 seferde buraya getirme imkanı buluyoruz. Sonra da burada 32-35 dakika arasında maksimum bir konteynerin montajını yapabilir haldeyiz."

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