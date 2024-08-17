Tuncay Akça hayatını kaybetti
Sinema dünyasından bir acı haber daha geldi. 'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, hayatını kaybetti
Aydemir Akbaş'tan sonra sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça, vefat etti.
Hayatını 60 yaşında kalp krizi nedeniyle kaybeden Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna girdik" demişti.
TUNCAY AKÇA KİMDİR?
16 Aralık 1963’te Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda ‘Bacaksız’ lakaplı rolü ile tanındı. Seride; "Ağabey, siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle akıllara kaçındı.
Arzu Film'in aile filmlerinde ailenin küçük çocuğu rollerinde de kamera karşısına geçen Akça, 'Yol' filminde 'Yusuf' karakterini canlandırdı. 1995 - 2002 arasında ise 'Bizimkiler', dizisinde 'Manav Adem' rolüne hayat veren Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nın diğer oyuncuları; Ahmet Arıman ve Teoman Ayık ile birlikte 'Hababam Vokal Grubu' ile özel gösteriler düzenliyordu.