Tuncel Kurtiz'in ölümünün 5. yıldönümü. Usta sanatçı bugün anılıyor. Ünlü Ramiz Dayı sözleri de bugün aratılıyor. İşte Tuncel Kurtiz'in hayatı ve en iyi Ramiz Dayı sözleri...
TUNCEL KURTİZ KİMDİR?
Tuncel Tayanç Kurtiz 1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev yaptı. Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.
İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle zirveye çıkan sanatçının, doğayla iç içe yaşamayı sevdiği belirtilir.
1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştır.
2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştır. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.
27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.
Oynadığı bazı tiyatro oyunları
Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998
Şeyh Bedrettin : Nâzım Hikmet - 1997
Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984
Teneke : Yaşar Kemal
Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968
Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968
Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968
Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967
Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963
Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962
Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962
Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962
Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958
Tuncel Tayanç Kurtiz 1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev yaptı. Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.
İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle zirveye çıkan sanatçının, doğayla iç içe yaşamayı sevdiği belirtilir.
1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştır.
2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştır. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.
27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.
Oynadığı bazı tiyatro oyunları
Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998
Şeyh Bedrettin : Nâzım Hikmet - 1997
Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984
Teneke : Yaşar Kemal
Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968
Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968
Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968
Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967
Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963
Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962
Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962
Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962
Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar ve ödüller
|1964
|Şeytanın Uşakları
|
|
|1965
|Üçünüzü De Mıhlarım
|Hüseyin
|
|1965
|Son Kuşlar
|
|
|1965
|Sokakta Kan Vardı
|
|
|1965
|Sokaklar Yanıyor
|Orhan
|
|1965
|Sayılı Kabadayılar
|Çolak Mahmut
|
|1965
|Krallar Kralı
|
|
|1965
|Konyakçı
|
|
|1965
|Kanlı Meydan
|
|
|1965
|Haracıma Dokunma
|Çolak Mahmut
|
|1965
|Güzel Bir Gün İçin
|Barda müşteri
|
|1965
|Büyük Şehrin Kanunu
|
|
|1965
|Bitmeyen Yol
|
|
|1965
|Bir Caniye Gönül Verdim
|
|
|1965
|Ben Öldükçe Yaşarım
|Cemal
|
|1965
|Babasız Yaşayamam
|
|
|1966
|Ağaların Savaşı
|
|
|1966
|Zehirli Kucak
|
|
|1966
|Yiğit Yaralı Olur
|Remzi Kocael
|
|1966
|Silahların Kanunu
|
|
|1966
|Silahına Sarılan Adam
|
|
|1966
|Nikahsızlar
|
|
|1966
|Kıran Kırana
|Tuncel
|
|1966
|Karanlıkta Vuruşanlar
|
|
|1966
|Kanunsuz Yol
|
|
|1966
|Kanunsuz Dağlar
|
|
|1966
|Kanlı Mezar
|
|
|1966
|Kader Çıkmazı
|
|
|1966
|Hudutların Kanunu
|Bekir
|
|1966
|Dört Kurşun
|Kahya
|
|1966
|Çirkin Kral
|Cahit
|
|1966
|Çingene
|
|
|1966
|At Avrat Silah
|
|
|1967
|Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım)
|Hamza
|
|1967
|Krallar Ölmez
|Komiser
|
|1967
|Bana Kurşun İşlemez
|Cengiz
|
|1970
|Umut
|Hasan
|
|1970
|Tatort
|Der Kleine
|Alman televizyon dizisi
|1974
|Otobüs
|2. Adam
|
|1977
|Nehir
|
|
|1978
|Kanal
|Abuzer Dayı
|
|1978
|Sürü
|Hamo
|
|1979
|Gül Hasan
|
|Ayrıca filmin yönetmeni ve senaristi
Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü
|1979
|Bereketli Topraklar Üzerinde
|
|Ayrıca filmin senaristi ve yapımcısı
|1981
|Kleiner Mann was tun
|
|Alman yapımı
|1983
|Kalabaliken i Bender
|
|İsveç yapımı
|1983
|Duvar
|Tonton Ali
|
|1984
|Turkse Video
|Yılmaz
|Kısa film
|1985
|Die Abschiebung
|
|Alman yapımı
|1985
|Vägen till Gyllenblå!
|Dr. Krull
|İsveç televizyon dizisi
|1987
|Den Frusna Leoparden
|David
|İsveç yapımı
|1986
|Hiuch HaGdi
|Hilmi
|Berlin Film Festivali Gümüş Ayı (En İyi Erkek Oyuncu) Ödülü
|1987
|Aufbrüche
|
|Almanya yapımı
|1988
|Livsfarlig Film
|Tantalus, iranier
|İsveç yapımı
|1989
|Noel Baba
|
|Almanya yapımı
|1989
|Täcknamn Coq Rouge
|Al-Houl
|İsveç yapımı
|1989
|Mahabharata
|Shakuni
|Uluslararası yapım
|1990
|Skyddsängeln
|Ivar
|İsveç yapımı
|1990
|Zeit der Rache
|
|Avusturya yapımı
|1990
|Die Hallo-Sisters
|Samy
|Alman televizyon dizisi
|1992
|Kvällspressen
|Abdel
|Alman televizyon dizisi
|1993
|Çakalların İzinde
|
|Televizyon dizisi
|1993
|Korkunun Karanlık Gölgesi
|
|Almanya yapımı
|1993
|Ağrı'ya Dönüş
|
|
|1994
|Bir Aşk Uğruna
|Enver
|Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
|1994
|Aşk Ölümden Soğuktur
|Dursun
|
|1995
|Cemile ve Umudun Masalı
|
|
|1996
|Cemile
|
|
|1996
|Usta Beni Öldürsene
|
|
|1996
|Tabutta Rövaşata
|Reis
|
|1996
|Işıklar Sönmesin
|Haydar Ağa
|
|1996
|İstanbul Kanatlarımın Altında
|Topal Recep Paşa
|
|1997
|Gräfin Sophia Hatun
|
|Kısa film
|1997
|Çökertme
|
|
|1997
|Akrebin Yolculuğu
|Agah
|Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
|1998
|Vive la mariée... et la libération du Kurdistan
|İsmet Amca
|Fransa yapımı
|1998
|Hoşçakal Yarın
|Ali Elverdi
|
|1999
|Kurtlar Sofrası
|
|Televizyon dizisi
|2000
|Kumru
|Halil
|Televizyon filmi
|2001
|O da Beni Seviyor
|Çeribaşı
|
|2001
|Şellale
|Kel Selim
|Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
|2001
|A cavallo della tigre
|Tigre
|İtalya yapımı
|2003
|Alacakaranlık
|Alairbey Bozoğlu
|Televizyon dizisi
|2003
|İnat Hikayeleri
|Anlatıcı (Latif, Latif Şah, Canbaz Şaho)
|Ayrıca filmin senaristi ve filmdeki tek profesyonel oyuncudur
|2006
|Hacı
|Hacı Hayrullah Gesili
|Televizyon dizisi
|2007
|Kara Duvak
|Haşim Mevlütoğlu
|Televizyon dizisi
|2007
|Yaşamın Kıyısında
|Ali Aksu
|Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
Yeşilçam Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
|2007
|Asi
|Cemal Ağa
|Televizyon dizisi
|2008
|Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit
|Said
|ABD yapımı televizyon dizisi
|2008
|Lal
|Masalcı bilge
|Kısa film
|2008
|Güz Sancısı
|Kamil Efendi
|
|2009
|Kayıp Armağan
|
|Animasyon filmi
|2009
|Siyah Beyaz
|Ahmet Nihat
|
|2009 - 2011
|Ezel
|Ramiz Karaeski
|Televizyon dizisi
|2012 - 2013
|Muhteşem Yüzyıl
|Ebu Suud Efendi
|Televizyon dizisi
|2013
|Mutlu Aile Defteri
|Yıldırım Taşyumruk
En iyi Ramiz Dayı sözleri
-Bir dönemi masalsı bir anlatım içinde anlatmasına rağmen içindeki acı gerçek bıçak gibi saplanıyor insana
-Oyunun sonuna geldiğinde, çoktan tükenmiştir gidecek olduğun yerlerin.
-Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir ama ölmek için gelen.. Ölmeden dönmez.
-Gecenin bir yarısı sorgun bitti diyip açarlarsa kapını aslında niye açtıklarını da bilirsin evlat.
-Oyunun sonunda her yol, ayrı bir sondur.
-Dostunu yanına da alsan, karşına da alsan,o her zaman seni vuracak bir pozisyon bulur.
-Yapacak bir şey kalmayınca, hiçbir şey yapmamak en iyisi.
-Aileden biri ayrıldığında, yüzünü unutsan da, sesi kalır seninle. Yinede devam eder seninle konuşmaya.
-Nereye gidersen git şunu unutma. Herkes gün olur evine döner. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ