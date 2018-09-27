Tuncel Kurtiz'in ölümünün 5. yıldönümü. Usta sanatçı bugün anılıyor. Ünlü Ramiz Dayı sözleri de bugün aratılıyor. İşte Tuncel Kurtiz'in hayatı ve en iyi Ramiz Dayı sözleri...

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Tayanç Kurtiz 1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev yaptı. Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.

İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle zirveye çıkan sanatçının, doğayla iç içe yaşamayı sevdiği belirtilir.

1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştır.

2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştır. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları

Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998

Şeyh Bedrettin : Nâzım Hikmet - 1997

Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984

Teneke : Yaşar Kemal

Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968

Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968

Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968

Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967

Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963

Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962

Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

Tuncel Tayanç Kurtiz 1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev yaptı. Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.

İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle zirveye çıkan sanatçının, doğayla iç içe yaşamayı sevdiği belirtilir.

1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştır.

2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştır. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları

Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998

Şeyh Bedrettin : Nâzım Hikmet - 1997

Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984

Teneke : Yaşar Kemal

Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968

Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968

Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968

Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967

Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963

Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962

Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

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Yıl Film Rol Notlar ve ödüller 1964 Şeytanın Uşakları 1965 Üçünüzü De Mıhlarım Hüseyin 1965 Son Kuşlar 1965 Sokakta Kan Vardı 1965 Sokaklar Yanıyor Orhan 1965 Sayılı Kabadayılar Çolak Mahmut 1965 Krallar Kralı 1965 Konyakçı 1965 Kanlı Meydan 1965 Haracıma Dokunma Çolak Mahmut 1965 Güzel Bir Gün İçin Barda müşteri 1965 Büyük Şehrin Kanunu 1965 Bitmeyen Yol 1965 Bir Caniye Gönül Verdim 1965 Ben Öldükçe Yaşarım Cemal 1965 Babasız Yaşayamam 1966 Ağaların Savaşı 1966 Zehirli Kucak 1966 Yiğit Yaralı Olur Remzi Kocael 1966 Silahların Kanunu 1966 Silahına Sarılan Adam 1966 Nikahsızlar 1966 Kıran Kırana Tuncel 1966 Karanlıkta Vuruşanlar 1966 Kanunsuz Yol 1966 Kanunsuz Dağlar 1966 Kanlı Mezar 1966 Kader Çıkmazı 1966 Hudutların Kanunu Bekir 1966 Dört Kurşun Kahya 1966 Çirkin Kral Cahit 1966 Çingene 1966 At Avrat Silah 1967 Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım) Hamza 1967 Krallar Ölmez Komiser 1967 Bana Kurşun İşlemez Cengiz 1970 Umut Hasan 1970 Tatort Der Kleine Alman televizyon dizisi 1974 Otobüs 2. Adam 1977 Nehir 1978 Kanal Abuzer Dayı 1978 Sürü Hamo 1979 Gül Hasan Ayrıca filmin yönetmeni ve senaristi

Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü 1979 Bereketli Topraklar Üzerinde Ayrıca filmin senaristi ve yapımcısı 1981 Kleiner Mann was tun Alman yapımı 1983 Kalabaliken i Bender İsveç yapımı 1983 Duvar Tonton Ali 1984 Turkse Video Yılmaz Kısa film 1985 Die Abschiebung Alman yapımı 1985 Vägen till Gyllenblå! Dr. Krull İsveç televizyon dizisi 1987 Den Frusna Leoparden David İsveç yapımı 1986 Hiuch HaGdi Hilmi Berlin Film Festivali Gümüş Ayı (En İyi Erkek Oyuncu) Ödülü 1987 Aufbrüche Almanya yapımı 1988 Livsfarlig Film Tantalus, iranier İsveç yapımı 1989 Noel Baba Almanya yapımı 1989 Täcknamn Coq Rouge Al-Houl İsveç yapımı 1989 Mahabharata Shakuni Uluslararası yapım 1990 Skyddsängeln Ivar İsveç yapımı 1990 Zeit der Rache Avusturya yapımı 1990 Die Hallo-Sisters Samy Alman televizyon dizisi 1992 Kvällspressen Abdel Alman televizyon dizisi 1993 Çakalların İzinde Televizyon dizisi 1993 Korkunun Karanlık Gölgesi Almanya yapımı 1993 Ağrı'ya Dönüş 1994 Bir Aşk Uğruna Enver Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü 1994 Aşk Ölümden Soğuktur Dursun 1995 Cemile ve Umudun Masalı 1996 Cemile 1996 Usta Beni Öldürsene 1996 Tabutta Rövaşata Reis 1996 Işıklar Sönmesin Haydar Ağa 1996 İstanbul Kanatlarımın Altında Topal Recep Paşa 1997 Gräfin Sophia Hatun Kısa film 1997 Çökertme 1997 Akrebin Yolculuğu Agah Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü 1998 Vive la mariée... et la libération du Kurdistan İsmet Amca Fransa yapımı 1998 Hoşçakal Yarın Ali Elverdi 1999 Kurtlar Sofrası Televizyon dizisi 2000 Kumru Halil Televizyon filmi 2001 O da Beni Seviyor Çeribaşı 2001 Şellale Kel Selim Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 2001 A cavallo della tigre Tigre İtalya yapımı 2003 Alacakaranlık Alairbey Bozoğlu Televizyon dizisi 2003 İnat Hikayeleri Anlatıcı (Latif, Latif Şah, Canbaz Şaho) Ayrıca filmin senaristi ve filmdeki tek profesyonel oyuncudur 2006 Hacı Hacı Hayrullah Gesili Televizyon dizisi 2007 Kara Duvak Haşim Mevlütoğlu Televizyon dizisi 2007 Yaşamın Kıyısında Ali Aksu Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Yeşilçam Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü 2007 Asi Cemal Ağa Televizyon dizisi 2008 Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit Said ABD yapımı televizyon dizisi 2008 Lal Masalcı bilge Kısa film 2008 Güz Sancısı Kamil Efendi 2009 Kayıp Armağan Animasyon filmi 2009 Siyah Beyaz Ahmet Nihat 2009 - 2011 Ezel Ramiz Karaeski Televizyon dizisi 2012 - 2013 Muhteşem Yüzyıl Ebu Suud Efendi Televizyon dizisi 2013 Mutlu Aile Defteri Yıldırım Taşyumruk

En iyi Ramiz Dayı sözleri

-Bir dönemi masalsı bir anlatım içinde anlatmasına rağmen içindeki acı gerçek bıçak gibi saplanıyor insana

-Oyunun sonuna geldiğinde, çoktan tükenmiştir gidecek olduğun yerlerin.

-Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir ama ölmek için gelen.. Ölmeden dönmez.

-Gecenin bir yarısı sorgun bitti diyip açarlarsa kapını aslında niye açtıklarını da bilirsin evlat.

-Oyunun sonunda her yol, ayrı bir sondur.

-Dostunu yanına da alsan, karşına da alsan,o her zaman seni vuracak bir pozisyon bulur.

-Yapacak bir şey kalmayınca, hiçbir şey yapmamak en iyisi.

-Aileden biri ayrıldığında, yüzünü unutsan da, sesi kalır seninle. Yinede devam eder seninle konuşmaya.

-Nereye gidersen git şunu unutma. Herkes gün olur evine döner.

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