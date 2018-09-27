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Tuncel Kurtiz kimdir? En ünlü Ramiz Dayı sözleri - Tuncel Kurtiz anılıyor

Tuncel Kurtiz, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist ölümünün 5. yıldönümünde anılıyor. Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936 tarihinde İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi. Tuncel Kurtiz kimdir? En ünlü Ramiz Dayı sözleri, Tuncel Kurtiz sözleri nelerdir?

27.09.2018 - 11:52 | Güncelleme:

Tuncel Kurtiz'in ölümünün 5. yıldönümü. Usta sanatçı bugün anılıyor. Ünlü Ramiz Dayı sözleri de bugün aratılıyor. İşte Tuncel Kurtiz'in hayatı ve en iyi Ramiz Dayı sözleri...

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Tayanç Kurtiz 1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev yaptı. Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.

İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle zirveye çıkan sanatçının, doğayla iç içe yaşamayı sevdiği belirtilir.

1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştır.

2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştır. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları

Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998
Şeyh Bedrettin : Nâzım Hikmet - 1997
Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984
Teneke : Yaşar Kemal
Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968
Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968
Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968
Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967
Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963
Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962
Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962
Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962
Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

 

Tuncel Tayanç Kurtiz 1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev yaptı. Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.

İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle zirveye çıkan sanatçının, doğayla iç içe yaşamayı sevdiği belirtilir.

1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştır.

2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştır. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları

Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998
Şeyh Bedrettin : Nâzım Hikmet - 1997
Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984
Teneke : Yaşar Kemal
Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968
Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968
Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968
Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967
Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963
Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962
Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962
Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962
Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

Yıl Film Rol Notlar ve ödüller
1964 Şeytanın Uşakları    
1965 Üçünüzü De Mıhlarım Hüseyin  
1965 Son Kuşlar    
1965 Sokakta Kan Vardı    
1965 Sokaklar Yanıyor Orhan  
1965 Sayılı Kabadayılar Çolak Mahmut  
1965 Krallar Kralı    
1965 Konyakçı    
1965 Kanlı Meydan    
1965 Haracıma Dokunma Çolak Mahmut  
1965 Güzel Bir Gün İçin Barda müşteri  
1965 Büyük Şehrin Kanunu    
1965 Bitmeyen Yol    
1965 Bir Caniye Gönül Verdim    
1965 Ben Öldükçe Yaşarım Cemal  
1965 Babasız Yaşayamam    
1966 Ağaların Savaşı    
1966 Zehirli Kucak    
1966 Yiğit Yaralı Olur Remzi Kocael  
1966 Silahların Kanunu    
1966 Silahına Sarılan Adam    
1966 Nikahsızlar    
1966 Kıran Kırana Tuncel  
1966 Karanlıkta Vuruşanlar    
1966 Kanunsuz Yol    
1966 Kanunsuz Dağlar    
1966 Kanlı Mezar    
1966 Kader Çıkmazı    
1966 Hudutların Kanunu Bekir  
1966 Dört Kurşun Kahya  
1966 Çirkin Kral Cahit  
1966 Çingene    
1966 At Avrat Silah    
1967 Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım) Hamza  
1967 Krallar Ölmez Komiser  
1967 Bana Kurşun İşlemez Cengiz  
1970 Umut Hasan  
1970 Tatort Der Kleine Alman televizyon dizisi
1974 Otobüs 2. Adam  
1977 Nehir    
1978 Kanal Abuzer Dayı  
1978 Sürü Hamo  
1979 Gül Hasan   Ayrıca filmin yönetmeni ve senaristi 
Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü
1979 Bereketli Topraklar Üzerinde   Ayrıca filmin senaristi ve yapımcısı
1981 Kleiner Mann was tun   Alman yapımı
1983 Kalabaliken i Bender   İsveç yapımı
1983 Duvar Tonton Ali  
1984 Turkse Video Yılmaz Kısa film
1985 Die Abschiebung   Alman yapımı
1985 Vägen till Gyllenblå! Dr. Krull İsveç televizyon dizisi
1987 Den Frusna Leoparden David İsveç yapımı
1986 Hiuch HaGdi Hilmi Berlin Film Festivali Gümüş Ayı (En İyi Erkek Oyuncu) Ödülü
1987 Aufbrüche   Almanya yapımı
1988 Livsfarlig Film Tantalus, iranier İsveç yapımı
1989 Noel Baba   Almanya yapımı
1989 Täcknamn Coq Rouge Al-Houl İsveç yapımı
1989 Mahabharata Shakuni Uluslararası yapım
1990 Skyddsängeln Ivar İsveç yapımı
1990 Zeit der Rache   Avusturya yapımı
1990 Die Hallo-Sisters Samy Alman televizyon dizisi
1992 Kvällspressen Abdel Alman televizyon dizisi
1993 Çakalların İzinde   Televizyon dizisi
1993 Korkunun Karanlık Gölgesi   Almanya yapımı
1993 Ağrı'ya Dönüş    
1994 Bir Aşk Uğruna Enver Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
1994 Aşk Ölümden Soğuktur Dursun  
1995 Cemile ve Umudun Masalı    
1996 Cemile    
1996 Usta Beni Öldürsene    
1996 Tabutta Rövaşata Reis  
1996 Işıklar Sönmesin Haydar Ağa  
1996 İstanbul Kanatlarımın Altında Topal Recep Paşa  
1997 Gräfin Sophia Hatun   Kısa film
1997 Çökertme    
1997 Akrebin Yolculuğu Agah Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
1998 Vive la mariée... et la libération du Kurdistan İsmet Amca Fransa yapımı
1998 Hoşçakal Yarın Ali Elverdi  
1999 Kurtlar Sofrası   Televizyon dizisi
2000 Kumru Halil Televizyon filmi
2001 O da Beni Seviyor Çeribaşı  
2001 Şellale Kel Selim Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2001 A cavallo della tigre Tigre İtalya yapımı
2003 Alacakaranlık Alairbey Bozoğlu Televizyon dizisi
2003 İnat Hikayeleri Anlatıcı (Latif, Latif Şah, Canbaz Şaho) Ayrıca filmin senaristi ve filmdeki tek profesyonel oyuncudur
2006 Hacı Hacı Hayrullah Gesili Televizyon dizisi
2007 Kara Duvak Haşim Mevlütoğlu Televizyon dizisi
2007 Yaşamın Kıyısında Ali Aksu Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü 
Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü 
Yeşilçam Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
2007 Asi Cemal Ağa Televizyon dizisi
2008 Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit Said ABD yapımı televizyon dizisi
2008 Lal Masalcı bilge Kısa film
2008 Güz Sancısı Kamil Efendi  
2009 Kayıp Armağan   Animasyon filmi
2009 Siyah Beyaz Ahmet Nihat  
2009 - 2011 Ezel Ramiz Karaeski Televizyon dizisi
2012 - 2013 Muhteşem Yüzyıl Ebu Suud Efendi Televizyon dizisi
2013 Mutlu Aile Defteri Yıldırım Taşyumruk

En iyi Ramiz Dayı sözleri

-Bir dönemi masalsı bir anlatım içinde anlatmasına rağmen içindeki acı gerçek bıçak gibi saplanıyor insana

-Oyunun sonuna geldiğinde, çoktan tükenmiştir gidecek olduğun yerlerin.

-Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir ama ölmek için gelen.. Ölmeden dönmez.

-Gecenin bir yarısı sorgun bitti diyip açarlarsa kapını aslında niye açtıklarını da bilirsin evlat.

-Oyunun sonunda her yol, ayrı bir sondur.

-Dostunu yanına da alsan, karşına da alsan,o her zaman seni vuracak bir pozisyon bulur.

-Yapacak bir şey kalmayınca, hiçbir şey yapmamak en iyisi.

-Aileden biri ayrıldığında, yüzünü unutsan da, sesi kalır seninle. Yinede devam eder seninle konuşmaya.

-Nereye gidersen git şunu unutma. Herkes gün olur evine döner.

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