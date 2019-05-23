Türkiye'de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis'te varlıkları tespit edilen 'benekli Anadolu semenderi' Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyündeki derede görüntülendi.

DHA'nın haberine göre Benekli Anadolu semenderlerini görüntüleyen doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Mahmut Boztaş, Türkiye'de 2 tür semenderin olduğunu söyledi.

Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok hayvanın Tunceli'nin doğasında yaşadığını anlatan Boztaş, "Türkiye'de soyları tükenme tehlikesinde olan birçok hayvan Tunceli'de çoğalmaya başladı. Benekli Anadolu semenderi ile Anadolu lekeli semenderini çoğu kişi karıştırıyor. Bu iki tür Türkiye'de yaşayan ve ender görülen hayvan türleridir. Birbirlerine benzedikleri için çoğunlukla karıştırılıyor. Benim çektiğim benekli Anadolu semenderi Türkiye'de bir zamanlar soylarının tükendiği düşünülüyordu, ama son yıllarda çok az da olsa görüntülendi. Türkiye'ye özgü endemik bir tür. Daha çok Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis yöresinde yaşadıkları sanılıyor, ama ben ikinci kez Tunceli'de görüntüledim. Nazımiye'ye bağlı Aşağı Dolucu köyü yakınlarında bir dere kenarında önce bir tane benekli semender fark ettim. Görüntülemeye başlayınca bir süre sonra bir tane daha gördüm. Çok güzel görüntü oluştu" dedi.