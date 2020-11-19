Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

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AA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun bulunması için Tunceli Valiliğinin talimatıyla başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesindeki çalışmalarda, 25 kişilik ekip, sabah saatlerinde 17 kilometre uzunluğa ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde arama faaliyeti yürüttü.

Botlarla baraj gölüne açılan ekipler, özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü civarında aramalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, çalışmalar kapsamında 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullandı.

Gün boyu baraj gölünde kıyıya yakın alanlar ve baraj kapaklarında su altı ve üstünde arama yapan ekipler, Doku'ya ait bir ize rastlamadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.