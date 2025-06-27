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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de köy yollarına sıcak asfalt | Son dakika haberleri

        Tunceli'de köy yolları sıcak asfaltla yenileniyor

        Tunceli'de, köy yolları sıcak asfaltla yenileniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şefik Aygöl, önümüzdeki yıl tüm yollarda sathi kaplamadan vazgeçip sıcak asfalt çalışması yapmayı planladıklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:02 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:04
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        Tunceli'de Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe, Danaburan, Yazeli, Ağaçardı, Alanyazı ve Bulgurcular köylerinden geçen grup köy yolun sıcak asfalt çalışması başladı.

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        Çalışmanın yapıldığı güzergah, Tunceli-Elazığ karayolu ile Mazgirt-Darıkent karayolu arasında bağlantı sağlayarak, bölge ulaşımına büyük kolaylık getirecek.

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        Çalışmalarla 650 vatandaşın doğrudan 2 bin 500 vatandaşın ise dolaylı olarak daha konforlu ve güvenli yollara kavuşmuş olacağı bildirildi.

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        Proje kapsamında 10.6 kilometre sıcak asfalt, 5 kilometre ikinci kat asfalt, 4 menfez, 5 bin 512 metreküp taş duvar, 8 bin metrekare kilitli parke, 11 bin 600 metre hendek kaplama, 400 metre birinci kat asfalt, 290 trafik levhası, 500 metre oto korkuluk ve 10.6 kilometre yol çizgisinin yapılacağı aktarıldı.

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        2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanan yatırımla, hem ulaşımın kolaylaşacağı hem de bölgeye yeni bir canlılık kazandırılacağı belirtildi.

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        Dün çalışmaları yerinde inceleyen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yetkililerden bilgi aldıktan sonra köylülerle sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.

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        Vali Aygöl, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda Mazgirt ilçemizdeyiz ve bir hanım efendiyle biraz önce aracın üzerine çıkıp asfalt döktük. Bizim köy yollarımızda ilk kez sıcak asfalt çalışması başladı. Bulgurcular yolumuzda 11 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere 15 kilometrelik yol yapımı başladı" dedi.

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        Köy yollarında ilk kez sıcak asfalt çalışması yapıldığının altını çizen Vali Aygöl, "Biz il özel idaresi olarak şöyle bir çalışmanın içine girdik. Önümüzdeki hafta görüşmeleri yapıp çok hızlı bir şekilde şehrimizde günlük üretimi 120 ton olmak üzere asfalt plenti kazandırma kararı aldık. Şehrimizde bunun yanında ilçelerimize hizmet etsin diye mobil kompresör alımı da gerçekleştirip önümüzdeki seneden itibaren yapacağımız tüm yollarımızı artık sathi kaplamadan vazgeçip sıcak asfaltla devam etmek istiyoruz. 10-15 sene sonra şehrimizin yollarının hepsinin sıcak asfalt olduğunu görmek istiyoruz. Bu hususta il genel meclisimize, kurum amirlerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza yolumuz ve yapacağımız yollar hayırlı olsun İnşallah" diye konuştu.

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