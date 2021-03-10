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TUNCELİ
TUNCELİ İLİ TÜM HABERLERİ
Tunceli Valisi Özkan'dan 'rehavet' uyarısı: Sarıdan turuncuya geçmemiz kaçınılmaz / Ek fotoğraf
10 Mart 2021 Çarşamba, 12:00 DHA

Tunceli Valisi Özkan'dan 'rehavet' uyarısı: Sarıdan turuncuya geçmemiz kaçınılmaz / Ek fotoğraf
Tunceli Valisi Özkan'dan 'rehavet' uyarısı: Sarıdan turuncuya geçmemiz kaçınılmaz olur
10 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Tunceli Valisi Özkan'dan 'rehavet' uyarısı: Sarıdan turuncuya geçmemiz kaçınılmaz olur
Tunceli’de vaka sayıları artmaya başladı, Vali yine uyardı
10 Mart 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Tunceli’de vaka sayıları artmaya başladı, Vali yine uyardı
Tunceli’de kar nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 17'si açıldı
09 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Tunceli’de kar nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 17'si açıldı
Dağcılar, 7 saatte 3 bin 180 rakımlı karla kaplı Mercan Dağları’na tırmandı
09 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Dağcılar, 7 saatte 3 bin 180 rakımlı karla kaplı Mercan Dağları’na tırmandı
Robinson Ziya dedenin adasını kuraklık vurdu, ilk defa yarım ada oldu Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü'ndeki bir adaya 4 bin fidan dikerek orada yaşamasıyla örnek olan ve "Robinson Crusoe" olarak bilinen 82 yaşındaki Ziya Abay, kuraklık nedeniyle ilk defa bu kadar sular çekilmesiyle birlikte yürüyerek gidip gelmeye başladı
09 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Robinson Ziya dedenin adasını kuraklık vurdu, ilk defa yarım ada oldu Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü'ndeki bir adaya 4 bin fidan dikerek orada yaşamasıyla örnek olan ve "Robinson Crusoe" olarak bilinen 82 yaşındaki Ziya Abay, kuraklık nedeniyle ilk defa bu kadar sular çekilmesiyle birlikte yürüyerek gidip gelmeye başladı
Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği
08 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
08 Mart 2021 Pazartesi, 18:00 DHA

Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Tunceli’de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı
08 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Tunceli’de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı
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Namaz Vakitleri TUNCELİ Namaz Vakitleri
Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi, tek boynuzlu olan dikkat çekti
08 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi, tek boynuzlu olan dikkat çekti
Türkiye'nin tek kadın bağlama ustası: Kadınlar üretince güçlü olur
08 Mart 2021 Pazartesi, 10:00 DHA

Türkiye'nin tek kadın bağlama ustası: Kadınlar üretince güçlü olur
Tunceli Valisi Özkan uyardı:”Görülen vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret etmektedir”
07 Mart 2021 Pazar, 19:00 İHA

Tunceli Valisi Özkan uyardı:”Görülen vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret etmektedir”
Tunceli'deki tesislerde 'dinamik denetim'
07 Mart 2021 Pazar, 16:00 DHA

Tunceli'deki tesislerde 'dinamik denetim'
Tunceli'de dronlu trafik denetimi; 163 sürücüye 64 bin lira ceza
06 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 DHA

Tunceli'de dronlu trafik denetimi; 163 sürücüye 64 bin lira ceza
Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi
05 Mart 2021 Cuma, 21:00 DHA

Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'deki Eren-7 operasyonunda 1 sığınak imha edildi
05 Mart 2021 Cuma, 19:00 İHA

Tunceli'deki Eren-7 operasyonunda 1 sığınak imha edildi
Tunceli’de trafik denetimleri, 163 sürücü hakkında işlem yapıldı
05 Mart 2021 Cuma, 15:00 İHA

Tunceli’de trafik denetimleri, 163 sürücü hakkında işlem yapıldı
Tunceli’de bin kişilik ekiple, Covid-19 denetimi Vali Mehmet Ali Özkan: " Vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ediyorlar, bu bizim için son derece memnuniyet verici" "İlimiz genelinde bin kişilik ekiple sahadayız"
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Tunceli’de bin kişilik ekiple, Covid-19 denetimi Vali Mehmet Ali Özkan: " Vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ediyorlar, bu bizim için son derece memnuniyet verici" "İlimiz genelinde bin kişilik ekiple sahadayız"
Feribot saatlerine normalleşme düzenlemesi
03 Mart 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Feribot saatlerine normalleşme düzenlemesi
Ağaç kütüğünden eserlerini sağlıkçılara hediye edecek
03 Mart 2021 Çarşamba, 11:00 DHA

Ağaç kütüğünden eserlerini sağlıkçılara hediye edecek