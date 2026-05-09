Tunceli'de düzenlenen "Mameki Fest Gençlik" sona erdi
Giriş: 09.05.2026 - 23:07
Valilik tarafından Mameki Parkı'nda düzenlenen festivalde, konser, su sporları, tekne gezisi, çocuk oyunları, yüz boyama ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler yapıldı.
Belirli saatlerde festival alanına gelen katılımcılar, stantları gezip çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi.
Organizasyonun son gününde ise şarkıcı Haluk Levent konser verdi. Vatandaşlar şarkılara eşlik etti.
