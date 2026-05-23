Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de jandarma personeli, ayağını burkan yaralıyı sırtında 2 kilometre taşıdı

        Tunceli'de jandarma personeli, ayağını burkan yaralıyı sırtında 2 kilometre taşıdı

        Tunceli'de kırsal alanda yürüyüş yaparken ayağından yaralanan kişi, jandarma ekiplerinin desteğiyle 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 13:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de jandarma personeli, ayağını burkan yaralıyı sırtında 2 kilometre taşıdı

        Tunceli'de kırsal alanda yürüyüş yaparken ayağından yaralanan kişi, jandarma ekiplerinin desteğiyle 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Gözen köyü yakınlarında yürüyüş yapan bir kişi, kayalıklarda ayağını burkması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine yaralının bulunduğu bölgeye Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra bir asker tarafından sırtında taşınarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı.

        Yaralı, tedavisi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fedakar mesai arkadaşlarının yaralı vatandaşı sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdığını belirtti.

        Aygöl, genellikle mantar toplama amacıyla bu dönemde buna benzer çok vaka yaşandığına dikkati çekerek, "Hakim olmadığımız alanlarda ilgili kolluk ekiplerimize bilgi vermeden yalnız olarak alana çıkılmaması büyük önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Bayram için yollara düştük!
        Bayram için yollara düştük!
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"

        Benzer Haberler

        Ayağını burkan şahsı jandarma sırtında taşıdı
        Ayağını burkan şahsı jandarma sırtında taşıdı
        Tunceli'de dağda donma tehlikesi geçiren kişi 6 saatlik çalışmayla kurtarıl...
        Tunceli'de dağda donma tehlikesi geçiren kişi 6 saatlik çalışmayla kurtarıl...
        CHP Tunceli İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e destek
        CHP Tunceli İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e destek
        Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş ABD'de teslim oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş ABD'de teslim oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş'ın belirttiği noktalar görü...
        Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş'ın belirttiği noktalar görü...
        Çemişgezek'te "19 Mayıs" bisiklet turu düzenlendi
        Çemişgezek'te "19 Mayıs" bisiklet turu düzenlendi