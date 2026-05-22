Çemişgezek'te "19 Mayıs" bisiklet turu düzenlendi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.
Çemişgezek Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Tekya Aile Çay Bahçesi mevkisinden başladı.
Tura katılanlar gerekli hazırlıklarının ardından pedal çevirerek TOKİ bölgesine ulaştı.
Bir süre alanda vakit geçiren katılımcılar, daha sonra geri dönerek etkinliği tamamladı.
