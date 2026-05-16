        Tunceli Haberleri Tunceli'de Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki nişaneleri tahrip eden 4 şüpheli gözaltına alındı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki nişaneleri tahrip ettiği ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana gelen tahribat olayıyla ilgili vatandaşlar tarafından yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet savcılığı koordinesinde jandarma birimlerince adli ve idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

        Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde izinsiz kazı yapmak suretiyle tahribata neden olan kişilerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen arama işlemleri kapsamında dijital materyaller incelenmiş, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile birlikte mühimmat ve bazı tarihi objeler ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcılığımızın talimatıyla olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma süreci çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
