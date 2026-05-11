Tunceli'de taşkın nedeniyle köprüsü zarar gören mezraya yeni yol yapılıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde taşkın nedeniyle köprüsü hasar gören Kazanç mezrasına ulaşım sağlanması için yeni yol yapılmaya başlandı.





Kentte bir süre önce etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın taşmasına neden oldu.



Taşkın nedeniyle de Kazanç mezrası ve ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan asma köprü hasar gördü.



Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede inceleme yaparak mezraya farklı bir noktadan yol yapmayı kararlaştırdı.



Ekipler, belirledikleri 2 kilometrelik güzergahta iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

