        Tunceli'de taşkın nedeniyle köprüsü zarar gören mezraya yeni yol yapılıyor

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde taşkın nedeniyle köprüsü hasar gören Kazanç mezrasına ulaşım sağlanması için yeni yol yapılmaya başlandı.

        Giriş: 11.05.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Kentte bir süre önce etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın taşmasına neden oldu.

        Taşkın nedeniyle de Kazanç mezrası ve ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan asma köprü hasar gördü.

        Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede inceleme yaparak mezraya farklı bir noktadan yol yapmayı kararlaştırdı.

        Ekipler, belirledikleri 2 kilometrelik güzergahta iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

