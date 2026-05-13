Tunceli'nin bahar çiçekleri doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan kardelen, sümbül, iris, lale, nergis, nevruz ve kar çiçekleri fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.



Kış mevsiminin çetin geçtiği 1500 rakımlı ilçede, karların erimesiyle tabiat canlanmaya başladı.



Derelerin coştuğu ve meraların yeşillendiği ilçede, dağlarda kış, ovalarda ise ilkbahar havası yaşanıyor.



İlçede hava sıcaklığının artmasıyla da Konaklar, Ziyaret, Paşadüzü ve Çakmaklı köylerindeki tarlalarda baharın müjdecisi kardelen, sümbül, iris, lale, nergis, nevruz ve kar çiçekleri açtı.



Renkleriyle doğaya güzellik katan çiçekler, il merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden doğa tutkunları ile fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.



Günübirlik gezilerle ovaları adımlayan fotoğrafçılar ve doğa tutkunları, dron, cep telefonu ya da fotoğraf makineleriyle çiçeklerin en güzel görüntüsünü çekmek için çaba harcıyor.



Munzur Dağları'nın karla kaplı zirveleriyle aynı kadrajda bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.



Doğaseverlerden Cem Ayden, AA muhabirine, yılın belirli dönemlerinde Elazığ'dan Ovacık'a fotoğraf çekmeye geldiğini söyledi.



Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak fotoğrafçılıkla uğraştığını ifade eden Ayden, "Doğa deyince mayıs ayında Ovacık ve Tunceli çok ideal bir yer oluyor. Ovacık'ın kışı da çok güzel. Buraya çiçekleri çekmeye geldim ama çiçeklerin yanında doğada pek çok kuşa da rastladım ve onları da fotoğrafladım. Buradaki çiçek türleri çok zengin ve Ovacık'ta çok endemik tür var. Özellikle kardelenlerin çok çeşitli türleri var." dedi.



- "Büyüleyici bir doğayla baş başayız"



Merve Gençosmanoğlu da her yıl Gümüşhane'den Tunceli'ye gelerek doğa gezileri yaptığını anlattı.



Bitkiler üzerine araştırma yaptığını belirten Gençosmanoğlu, şunları kaydetti:



"Tunceli'nin Ovacık ilçesi doğası ve endemik bitkiler açısından çok zengin olduğu için bütün bilim insanlarını da burayı incelemeye davet ediyorum. Bol bol çiçek fotoğrafladık ve kayalıklarda iris, süsen ve ters laleleri gördük. Düz ovada da çiğdem ve nevruzların arasında vakit geçirdik. Yağmur olmasına rağmen eşsiz bir güzellik ve ışık var. Tamamen büyüleyici bir doğayla baş başayız ve burası cennetin giriş kapısı gibi bir yer."



Gençosmanoğlu, yerel rehberler eşliğinde herkesin bölgeyi gezebileceğini dile getirerek, "İnsanlar buralara geldiğinde çiçeklere basmadan ve koparmadan gezmeli. Çünkü bunlar sadece buraya özel endemik türler ve çok dar alanlarda görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Çiçeklerin insana farklı duygular ve neşe katan bir boyutu var"



Alperen Gençosmanoğlu da Ovacık'a ilk geldiklerinde doğasına hayran kaldıklarını anlattı.



Zaman buldukça rotalarını Ovacık'a çevirdiklerini kaydeden Gençosmanoğlu, "Yine burada güzel bir doğayla karşı karşıyayız. Havalar biraz yağışlı geçiyor ancak yağmurda gezmenin de ayrı bir keyfi var. Kendimizi bir anda pembe, bordo ve sarı çiçeklerin uçsuz bucaksız şekilde yayıldığı bir tür çiçek denizinin içerisinde bulduk. Çiçeklerin insana farklı duygular ve neşe katan bir boyutu var." diye konuştu.

