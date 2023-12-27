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        Munzur Vadisi'nde kaçak balık avlayan kişi hakkında işlem yapıldı

        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladığı belirlenen kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:52
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        Munzur Vadisi'nde kaçak balık avlayan kişi hakkında işlem yapıldı
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        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladığı belirlenen kişi hakkında işlem yapıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlileri, yaban hayatının korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Arazide belirli aralıklarla devriye görevi yürüten ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir kişinin kaçak yöntemlerle balık avladığını tespit etti.

        Ekiplerce bu kişi hakkında, "su ürünlerine muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Avda kullanılan tırıvırıya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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