Munzur Vadisi'nde kaçak balık avlayan kişi hakkında işlem yapıldı

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladığı belirlenen kişi hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlileri, yaban hayatının korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Arazide belirli aralıklarla devriye görevi yürüten ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir kişinin kaçak yöntemlerle balık avladığını tespit etti.

Ekiplerce bu kişi hakkında, "su ürünlerine muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Avda kullanılan tırıvırıya el konuldu.

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