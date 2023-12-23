Tunceli´de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı TUNCELİ´de iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimdeki ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

TUNCELİ´de iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimdeki ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün `sağanak´ uyarısında bulunduğu Tunceli´de iki gün önce gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçeleri beyaza büründü. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Munzur Dağı eteğindeki Ovacık ilçesiyle yüksek kesimde bulunan Pülümür, Hozat, Nazımiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe belediyeleri ilçe merkezinde yolları ve kaldırımları temizlerken, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel ile temizleme çalışmasına başladı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği `ne bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, Tunceli-Elazığ kara yolu ve il merkezi ile ilçe yolları arasında kar ve tipi ile mücadele ederek, sürücülere yol açtı. Dağ yamaçlarında biriken karları kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen Karayolları ekipleri, Dağ Yolu mevkisindeki bakım evinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

`EKİPLERİMİZ ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE KARLA MÜCADELE EDİYOR´

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, karla mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek "Gerek İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği gerek Karayolları ekiplerimiz bir vatandaşımız ve bir sürücümüzün mağdur olmaması için aralıksız bir şekilde karla mücadele ediyor. Ekiplerimiz yoğun mücadele vermektedir. Jandarma ve Karayolları ekiplerimiz ana yol güzergahlarında olumsuz bir durum yaşanmaması için hazırda bekletiliyor. Olumsuz bir durum yaşayan vatandaşlarımızın 112 çağrı merkezlerine ulaşarak yardım isteyebilirler. Şehirler arası yollarda da bir aksama yoktur, yollarımız açıktır. Ayrıca sürücülerimiz zincirsiz ve kar lastiklerini takmadan lütfen yola çıkmasın" dedi.