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        Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencilerine, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:04
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        Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencilerine, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

        İlçe Emniyet Amirliği tarafından Çemişgezek Gençlik Kampı Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte görevliler, KADES uygulamasının kullanımıyla ilgili üniversite öğrencilerine bilgi verdi.

        Programın sonunda katılımcılar, cep telefonlarına uygulamayı indirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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