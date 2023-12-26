Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencilerine, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından Çemişgezek Gençlik Kampı Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte görevliler, KADES uygulamasının kullanımıyla ilgili üniversite öğrencilerine bilgi verdi.

Programın sonunda katılımcılar, cep telefonlarına uygulamayı indirdi.

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