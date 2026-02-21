Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Tunceli’de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu kapsamda şüphelendikleri bir aracı kent merkezinde durdurarak aradı. Sürücü U.S’nin üzerinde ve araçta içi kokain dolu satışa hazır fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

