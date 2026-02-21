Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Tunceli'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

        Tunceli'de evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memurunun naaşı, törenin ardından Bolu'ya gönderildi.

        Giriş: 21.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:06
        GÜNCELLEME - Tunceli'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        Tunceli'de evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memurunun naaşı, törenin ardından Bolu'ya gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Erhan Orhan, evinde aniden fenalaşınca Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Orhan için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Saygı duruşuyla başlayan törende, Orhan'ın öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

        Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze aracına konularak Bolu'ya gönderildi.

        Törene, Orhan'ın ailesinin yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

