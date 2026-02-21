Canlı
        Tunceli Haberleri

        Tunceli'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

        Tunceli'de evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:06
        Tunceli'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        Tunceli'de evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Erhan Orhan, evinde aniden fenalaşınca Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Orhan'ın cenazesinin, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından memleketi Bolu'ya gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

