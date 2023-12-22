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        Tunceli´de kar; 50 köy yolu ulaşıma kapandı

         TUNCELİ´degece saatlerinde etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Yağışla birlikte 50 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:25
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        Tunceli´de kar; 50 köy yolu ulaşıma kapandı
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         TUNCELİ´degece saatlerinde etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Yağışla birlikte 50 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün `sağanak´ uyarısında bulunduğu Tunceli´de gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte Pülümür, Nazimiye, Hozat ve Ovacık ilçeleri beyaza büründü. Kent genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerince ilçe merkezindeki karın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarında çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de, Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile Hozat ile Ovacık ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde temizlik çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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