Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de zabıta ekipleri işletmelerde denetim yaptı

        Tunceli'de zabıta ekipleri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak için denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de zabıta ekipleri işletmelerde denetim yaptı

        Tunceli'de zabıta ekipleri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak için denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, kentin Atatürk, Cumhuriyet ve Moğultay mahallelerindeki işletmelere yönelik denetimde bulundu.

        Çeşitli konularda esnafı bilgilendiren ekipler, hijyen koşulları, ürün muhafaza şartları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve işletme ruhsatlarını kontrol etti.

        Halk sağlığını ve tüketici haklarını korumayı amaçlayan ekipler, belirli aralıklarla denetimlerine devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul

        Benzer Haberler

        Vali Aygöl ilk hamleyi yaptı, turnuva başladı
        Vali Aygöl ilk hamleyi yaptı, turnuva başladı
        Tunceli'de mobil sağlık hizmeti ve bilgilendirme çalışması
        Tunceli'de mobil sağlık hizmeti ve bilgilendirme çalışması
        Tunceli'de kadınlara yönelik kanser taraması ve menopoz eğitimi
        Tunceli'de kadınlara yönelik kanser taraması ve menopoz eğitimi
        Tunceli için çığ uyarısı
        Tunceli için çığ uyarısı
        Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Tunceli'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Tunceli'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti