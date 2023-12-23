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        Tunceli'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:55
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        Tunceli'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.A'nın kullandığı 62 AP 673 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Aşağıtorunoba köyü mevkisinde Ü.K. idaresindeki 34 CHH 130 plakalı otobüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Ç.K. ve S.A. ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Trafiğe bir süre kapanan kara yolu ise araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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