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        Çemişgezek'te ilk Togg sahibine teslim edildi

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Vişneli köyünde ikamet eden Savaş Balcı'ya teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:02
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        Çemişgezek'te ilk Togg sahibine teslim edildi
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        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Vişneli köyünde ikamet eden Savaş Balcı'ya teslim edildi.

        Aracın sahibi Balcı, Togg'u almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Aracın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, "Milli aracımızdan gurur duyuyorum. Herkese hayırlı olsun.

        Togg'u ilk çıktığı günden beri destekliyor ve takip ediyoruz. Aracın benim olmasından ziyade Çemişgezek ilçemize gelmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum." dedi.

        Balcı, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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