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        Tunceli'de gaz pedalı takılı kalan otomobil trafo duvarına çarptı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde trafo duvarına çarpan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:24
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        Tunceli'de gaz pedalı takılı kalan otomobil trafo duvarına çarptı
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        Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde trafo duvarına çarpan otomobilde hasar oluştu.

        Ali A'nın kullandığı 23 EE 981 plakalı otomobil, Mescit Mahallesi Mustafa Ataş Bulvarı’nda hareket halindeyken gaz pedalında arıza oluştu.

        Kontrolden çıkan otomobil trafo duvarına çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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