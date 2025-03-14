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        Tunceli ile Elazığ arasındaki mesafeyi yarı yarıya düşüren köprü

        Elazığ ile Tunceli'nin yanı sıra birçok ili birbirine bağlayacak olan Keban Baraj Gölü üzerine yapılacak Pertek Köprüsü'nün proje ihale süreci tamamlandı. Bin 840 metre uzunluğunda inşa edilecek olan köprü ile 2 saatlik mesafe yarı yarıya kısalacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:23
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        Tunceli ile Elazığ arasına köprü
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        Elazığ ile Tunceli'nin yanı sıra birçok ili birbirine bağlayacak olan Keban Baraj Gölü üzerine yapılacak Pertek Köprüsü'nün proje ihale süreci tamamlandı.

        Elazığ ile Tunceli arasında kullanılan iki güzergahtan Kovancılar üzerinden yaklaşık 140 kilometrelik yol 2 saat sürüyor. Pertek ilçesi üzerinden ise uzun araç kuyruklarının olduğu feribotla olmak 70 kilometrelik mesafe yine yaklaşık 2 saatte gidiliyor.

        Bin 840 metre uzunluğunda inşa edilecek olan Pertek Köprüsü ile 2 saatlik mesafe yarı yarıya kısalacak. Elazığ ile Tunceli'nin yanı sıra birçok ili birbirine bağlayacak olan Keban Baraj Gölü üzerinde yapılacak köprünün proje ihale süreci tamamlandı.

        Projenin tamamlanması ile köprü, Türkiye'nin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan önemli bir ulaşım aksı olacak.

        "MESAFE 70 KİLOMETRE KISALACAK"

        AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Pertek Köprüsü sayesinde mevcut 140 kilometrelik kara yolu mesafesinin 70 kilometreye düşeceğini belirterek, "Bu gelişme bölge ekonomisine ciddi bir katkı sunacak. Pertek Köprüsü uzun yıllardır Elazığ'ın gündeminde olan, Erzincan'ın Erzurum aksını ve Malatya'dan başlayan güzergahı birbirine bağlayacak önemli bir proje. Geçtiğimiz haftalarda güzergahlarımız netleşti. Toplamda 78 kilometre uzunluğunda bir hat oluşturulacak. Elazığ, Pertek ve Tunceli hattı üzerinden ilerleyecek köprü sayesinde, kara yolu ile Kovancılar üzerinden gitmek yerine mesafe 70 kilometre kısalacak. Bu da bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak" diye konuştu.

        "4 YIL İÇİNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

        Mahmut Rıdvan Nazarlı, "Toplamda 7.2 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol, 2 geliş ve 2 gidiş olmak üzere 4 şeritli güzergah, 2 farklı seviyede kavşak planlanıyor. Elazığ tarafından 1 kilometre, Tunceli tarafından ise 1.8 kilometrelik bağlantı yolları ile tamamlanacak. Açıklık olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne eş değer bir köprü olacak. Bu mega proje, bölge için büyük önem taşıyor. Bu proje sayesinde yüz binlerce insanın yıl içinde kullanacağı önemli bir geçiş noktası oluşturulacak. 2026 yılında ihalesini gerçekleştirerek 3 ila 4 yıl içinde projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanı'mıza ve Elazığ'daki milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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