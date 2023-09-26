TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, önceki yıl olduğu gibi, üretimden satışlarda 418.4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırmasına göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 418.4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

TÜPRAŞ 2021 araştırmasında da 136.8 milyar liralık üretimden satış rakamıyla zirvede yer almıştı.

İSO verilerine göre 2022 yılında ilk 500 sanayi şirketinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 119 artarak 4 trilyon 485 milyar liraya ulaştı.

İSO 500 firmalarının toplam ihracatı ise yüzde 14.1'lik artışla 98 milyar dolara yaklaştı.

Firmaların faaliyet kârı yüzde 96'lık artışla 671 milyar liraya çıkarken, faaliyet kârlılığı oranı bir önceki yıla göre 2 puan düşerek yüzde 12.8'e düştü.

2022 yılında İSO 500 firmalarının toplam finansman giderleri yüzde 32.6 artarak 277 milyar liraya ulaştı.

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