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        Haberler Magazin Turabi'nin şarkısına engel talebi - Magazin haberleri

        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:05
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        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

        Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

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