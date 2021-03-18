Türk Bayrağı, Türkiye'nin bağımsızlığını temsil eden ulusal bayraktr. Bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk Bayrağının görüntüsü oluşur.