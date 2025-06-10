Türk bayraklı gemiler için yerli ve milli dijital kale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat’ın geliştirip işlettiği Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) sistemi hakkında açıklama yaptı. Sistemin Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini dijital güvenlik çerçevesinde güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Türksat’ın yerli ve millî teknolojisi sayesinde denizlerdeki gözümüz her an açık.” diye konuştu.

“Türksat, Denizlerde Dijital Bir Kale Kurdu”

Türksat’ın yerli imkânlarla geliştirdiği LRIT sistemi sayesinde Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebildiğini anlatan Uraloğlu, diğer tüm gemilerin ise Türk karasularından bin deniz miline kadar poligon içerisinde izlenebilmesine imkan sunan sistemin sadece bir takip uygulaması olmadığını vurguladı.

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Bakan Uraloğlu, “Bu sistem, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor. ‘Denizlerde dijital bir kale kurduk.’ desek, abartmış olmayız.” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası Arenada Başarı Tescillendi”

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMSO) tarafından her sene yapılan denetimlerde Türksat’ın geliştirdiği sistemin tam not aldığının altını çizerek, “Mevcut altyapımızla LRIT sisteminin siber güvenliğini de dünya standartlarının üzerine taşıdık. Uluslararası alanda aldığımız bu olumlu değerlendirme, Türkiye’nin denizcilik vizyonunun bir yansımasıdır.” dedi.