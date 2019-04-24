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AA'nın haberine göre, büyükelçi olan, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye ve Türk milleti için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin temelleri 23 Nisan'da atıldı. Bizler bu günü dostlarımız ve kurumlarımızla kutladık" diye konuştu.