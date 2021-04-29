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Türk Telekom temas takibi için ‘Safe Steps’ uygulamasını hayata geçirdi

Türk Telekom, Covid-19 önlemleri kapsamında Safe Steps teknolojik çözümünü geliştirdi. Kapalı alanlarda çalışanların sosyal mesafesini ayarlamalarını ve geçmişe dönük temas takibini yapmalarını sağlayan uygulama, bileklik ve kolye gibi giyilebilir ürünler aracılığıyla şirketlerdeki iş güvenliği çalışmalarına destek sağlıyor.

Türk Telekom Safe Steps uygulaması ile sosyal mesafeyi kontrol edecek - Haberler
HABERTURK.COM

Türk Telekom, farklı sektörlerdeki firmaların pandemi sürecindeki kontrol sistemi arayışlarına yönelik olarak Safe Steps temas takibi çözümünü hayata geçirdi. Bileklik ve kolye gibi giyilebilir ürünlerden alınan uyarılar aracılığıyla şirketlerdeki iş güvenliği çalışmalarına destek sağlayanSafe Steps, işletmelerdeki çalışanlar için sosyal mesafe önlemlerinin uygulanmasını ve gerektiğinde temas takibi yapılmasını sağlıyor.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser “Türk Telekom olarak kullanıcılarımızın hayatına değer katan, sürdürülebilir ve güvenli çözümler üretiyor ve sunuyoruz. Bu çerçevede Evyap’ın üretim tesislerindeki çalışanların pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarına destek olmak için akıllı teknolojileri bu amaç doğrultusunda entegre etik. Mobil geniş bant ürünümüze eklediğimiz Safe Steps ile hem sağlık anlamında güvenli bir ortam oluşmasına hem de iş sürekliliğine katkı sağladık. Çalışanlar arasında sağlanan sosyal mesafe sayesinde kapalı çalışma ortamında oluşabilecek bulaş riskini azaltıp, filyasyon takibinin yapılabilmesine olanak sağladık” dedi.

SES, IŞIK VE TİTREŞİM İLE SOSYAL MESAFE FARKINDALIĞI ARTIRILIYOR

Türk Telekom’un, Boni Global işbirliği ile geliştirdiği ve kapalı alanlarda çalışanların Covid-19 ‘lailgili kural ve düzenlemelere uyumuna destek sağlayan Safe Steps, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında uçtan uca çözümler sunuyor. Evyap tarafından kullanılmaya başlanan uygulama; sosyal mesafe kuralını çalışma hayatına entegre ediyor.

Kapalı bir alan içerisinde çalışanların, sosyal mesafesini ayarlamak, gerekli durumlarda geçmişe dönük temas takibi yapmak amacı ile kullanılan Safe Steps çözümü; gelen sensör verilerini toplamaya yarayan bir okuyucu ve bu verilerin toplandığı bir yazılım uygulaması bileşenlerinden oluşuyor.

Uygulama, bileklik kolye gibi giyilebilir ürünler ile çalışanlar arasında sağlıklı etkileşimin sağlanmasına ve bulaş riskinin azaltılmasına destek oluyor. Ayrıca uygulama ile günlük çalışma rutini içerisinde, giyilebilir cihaz; ses, ışık ve titreşim ile kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı arttırılıyor ve etkileşim kayıtları ile filyasyon yapılmasına olanak sağlanıyor.

Çözüm, sosyal mesafe uygulamalarında, kullanıcıların aralarındaki mesafeyi ölçmelerini ve yakın etkileşimlerin sayısına göre puanlandırılmalarını sağlayarak yoğunluk noktaları ölçülebilmesine de yardımcı oluyor.

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