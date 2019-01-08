Türkan Şoray: Nazan’ın doğum gününü kutladık

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, önceki akşam Ulus'taki bir restoranda kız kardeşi Nazan Şoray’ın doğum günü yemeğine katıldı. Kızı Yağmur Ünal ve şarkıcı Edis’in de katıldığı doğum günü yemeği yaklaşık 5 saat sürdü. Şoray, “Bu soğuk havada bizi beklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam ailece güzel bir akşam yemeği yedik. Ayrıca Nazan’ın doğum gününü kutladık" dedi