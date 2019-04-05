Turkcell Superonline'da internet erişimi sorusunu kullanıcıları sosyal medyaya döktü. Büyük kesintinin sebebini merak edenler "Turkcell Superonline internet neden yok, ne zaman gelecek?" sorularının yanıtını Turkcell'e yönelttiler. Haberturk.com'un ulaştığı bilgiye göre Turkcell ekipleri sorunun saat 11.00 civarında çözüldüğünü dile getirdiler.
SOSYAL MEDYAYA AKIN ETTİLER
Twitter üzerinden soruları yanıtlayan Turkcell'den şu yanıt verildi...
Turkcell müşteri hizmetleri, sosyal medyada kendilerine yöneltilen sorulara "Türkiye genelinde yaşanan bir sorun ve ekiplerimizin çalışması devam ediyor.. Bir süre beklemenizi rica ederiz" diye yanıt verdi.
Bir başka kullanıcıya ise yine Twitter üzerinden şu yanıt verildi:
İnternetim neden çalışmıyor?
İnternete bağlanma problemlerinin farklı nedenleri olabilir. Sağlıklı bir internet bağlantısı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Modeminizi kapatıp açınız
Modeminizi belli aralıklarla kapatıp açarak zaman zaman yaşanabilecek geçici bağlantı ve hız sorunlarınızı giderebilirsiniz.
Modeminizin fişini çekiniz, 30 saniye bekledikten sonra yeniden takarak ışıkların yanmasını bekleyin.
2. Modeminizin ışıklarını kontrol ediniz
Modem ışıklarının anlamları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
İnternete bağlanabilmeniz için Power ve WAN ışıklarının mutlaka yanıyor olması gerekmektedir.
Turkcell Superonline Müşteri Hizmetleri
Bireysel Müşteri Hizmetleri
0532 532 00 00
Kurumsal Müşteri Hizmetleri
0850 222 1 222
SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe / İSTANBUL
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0850 229 00 00
Genel Müdürlük Fax No:
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