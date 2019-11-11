Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan
Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye Cam),Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut),Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu),Medine Erkan, Fatma Kara (Dk. 46 Arzu Karabulut),Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Dk. 77 Gizem Gönültaş),Kader Hançer (Dk. 86 Başak Gündoğu)
Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Dk. 77 Kovtun),Basanska (Dk. 74 Korsun),Ovdiychuk (Dk. 46 Kunina),Kalinina, Petryk (Dk. 77 Kytayeva),Khimych, Kozlova (Dk. 46 Shevchuk),Apanashchenko (Dk. 74 Tarakanova)
Goller: Dk. 9 Khimych, Dk. 14 Apanashchenko, Dk. 35 Basanska, Dk. 71 Kravets (Ukrayna)
Sarıkartlar: Dk. 82 Kovtun, Dk. 90+3 Pantsulaia (Ukrayna)
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