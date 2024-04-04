Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları: Uzmanlardan 2024 yazı için korkutan uyarı

        Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları: Uzmanlardan 2024 yazı için korkutan uyarı

        İklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye'de ilkbaharda yaz mevsimi yaşanıyor. Antalya, Adana, Eskişehir, Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa gibi birçok kentte hava sıcaklığı nisan ayında 30 dereceleri aşarak rekor seviyelere yaklaşırken, vatandaşlar da 'ilkbahar sıcaklıkları bu şekildeyse yaz mevisimi nasıl geçecek?' diye şimdiden kara kara düşünüyor. Peki bu konuda uzmanlar neler söylüyor? Yaz döneminde havalar nasıl olacak? Geçen yıl kırılan rekorlar 2024'te de kıralacak mı? Nelere dikkat etmek gerekiyor?

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcaklık rekorlarının devam etmesi bekleniyor.

        2

        Antalya, Adana, Eskişehir, Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa gibi birçok kentte hava sıcaklığı 1 Nisan'da 30 dereceleri aşarak rekor seviyelere yaklaştı.

        3

        Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim krizinin, sıcaklık ve yoğun yağış gibi olayları daha şiddetli hale getirebildiğini, sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinin arttığının gözlemlendiğini söyledi.

        4

        "HER 10 YILDA SICAK HAVA DALGASI ERKENE ÇEKİLİYOR"

        Her yeni 10 yılda sıcak hava dalgalarının başlangıcının erkene çekildiğini ve sürelerinin uzadığını gördüklerini ifade eden Tağıl, geçen hafta başlayan sıcak hava dalgasının daha önce görülmemiş coğrafyalara kadar ulaştığını gözlemlediklerini söyledi.

        5

        Şermin Tağıl, son zamanlarda yaşanan hava koşullarının çok dikkat çekici olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Haziran 2023'ten bu yana süren sıcaklık rekorlarına tanık oluyoruz. Korkutucu olan ise 2024'ün kaydedilen en sıcak yıl olan 2023'ü geçebileceğinin modellenmesi. Mart ayı da mevsim normallerinin üzerinde seyretti ve şu anda yaşadığımız günün sıcaklığı mayıs ayını göstermekte. Ülkemizin bazı bölgelerinde termometreler 30 santigrat dereceyi veya yakın dereceleri göstermekte. Ayrıca azalan yağış miktarı, artan kuraklık tehlikesini işaret ediyor. Bu durum daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Neredeyse tüm Türkiye'de ilkbahardan ziyade yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor, sıcaklık değerleri normalin 10-15 santigrat derece üzerinde seyretmekte. Hava tahminlerine göre nisan ayının ilk yarısında da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre 2024 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında sıcaklıklar Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek."

        6

        Mart sonunda başlayan sıcak hava koşullarının Asya'daki yüksek basınç sistemi ile Atlas Okyanusu üzerindeki alçak basınç sistemi arasındaki etkileşimin sonucunda gerçekleştiğini dile getiren Tağıl, son zamanlarda hava kalitesinde de belirgin bir değişiklik yaşandığına dikkati çekti.

        7

        Tağıl, şöyle devam etti:

        "Sıcak hava şartları güneyden Afrika kökenli havanın Türkiye üzerine gelmesinin bir sonucu. Afrika kökenli sıcak hava dalgası aynı zamanda hava kalitesinin de düşmesine neden oldu. Hava kalitesinin düşmesinde toz taşınımının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma bağlı olarak özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde partikül konsantrasyonunu artırarak gökyüzünü koyu bir pus tabakasıyla kapladı. Son birkaç haftadır bu toz etkisi azalmış gibi görünse de hala belirli bir düzeyde devam ediyor. Yer yer yoğunluğu değişmekle birlikte yaklaşık 80-100 mikrogram/metreküp arasında değişiyor. Bu, özellikle solunum rahatsızlığı olan insanlar için endişe verici olabilir ve genel hava kalitesini olumsuz etkileyebilir."​​​​​​​

        #hava durum
        #meteoroloji
        #sıcaklıkla
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!