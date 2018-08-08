Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
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16 milyon kişi hayatında hiç girmedi

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2018 sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de bilgisayar kullananların oranı yüzde 56’dan yüzde 59’a, internet kullananların oranı ise yüzde 66’dan yüzde 73’e kadar çıktı. Peki hayatında hiç bilgisayar veya internet kullanmayanların sayısı ne oldu? Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

08.08.2018 - 16:06 | Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre bu yılın nisan ayı itibarıyla Türkiye’deki 16-74 yaş grubundaki kişilerden bilgisayar kullananların oranı yüzde 59.6, internet kullananların oranı yüzde 72.9 oldu. Bu oranlar 2017 yılında ise sırasıyla  yüzde 56.6 ve yüzde 66.8 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK’in yüzde olarak açıkladığı verilerine kişi sayısı olarak bakıldığında ise şu tablo karşımıza çıkıyor:

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilere göre Türkiye’de 16-74 yaş grubunda toplam nüfus 2016 yılı sonunda 58 milyon 330 bin 615 iken, 2017 yılı sonunda 59 milyon 130 bin 823’e çıktı.

- Bu rakamlar baz alındığında 2018 yılı itibariyle Türkiye’de 16-74 yaş grubunda olup, hayatında hiç bilgisayar kullanmayanların sayısı 23 milyon 888 bin 852. Bu rakam bir önceki yıl ise 25 milyon 315 bin 487 idi.

- 2018 yılı itibariyle Türkiye’de 16-74 yaş grubunda olup, hayatında hiç internete girmeyenlerin sayısı ise 16 milyon 24 bin 453. İnternet ile hiç tanışmamış olanların sayısı 2017 yılında ise 19 milyon 365 bin 764 olarak kayıtlara geçmişti.

- Bu verilere bakıldığında Türkiye’de son bir yılda 1 milyon 426 bin 634 kişi bilgisayarla, 3 milyon 341 bin 311 kişi de internetle tanışmış.

EN ÇOK ARTIŞ GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA

TÜİK’in araştırmasına göre ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı nisan itibariyle yüzde 83.8'i buldu. Bu oran 2017’de ise yüzde 80.7 olarak kaydedilmişti. İstanbul son bir yılda yüzde 90.8’den yüzde 90.1’e gerilemesine karşın, internet erişimi en yüksek olan istatistiki bölge olurken, son bir yılda internet erişimi en fazla artan bölge ise 9.2 puanlık artışla Güneydoğu Anadolu Bölgesi. 2018 yılı itibariyle haneler bazında internet erişimi en düşük olan bölge ise yüzde 75.4’lük oranla Batı Marmara oldu.

17.3 MİLYON ONLINE ALIŞVERİŞ YAPIYOR

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı yüzde 24.9’dan yüzde 29.3’e çıktı. Bu oranın, hayatında bir kez de olsa online alışveriş yapanları kapsadığını belirtelim. Bu oranlara da kişi sayısı olarak bakarsak, geçen yıl 14 milyon 524 bin 323 olan online ortamdan alışveriş yapanların sayısı, bu yıl itibariyle 17 milyon 325 bin 331’e çıkmış.

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