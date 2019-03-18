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İnternet ve sosyal medya analiz kuruluşu “We Are Social”ın “Digital 2019” raporuna göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı 52 milyona ulaştı. Ocak 2019 itibariyle Türkiye, kuruluşun bir önceki rapor tarihi olan Ekim 2018’e göre, Facebook kullanıcı sayısı en fazla düşen ülke oldu. İşte dünyanın ve Türkiye’nin sosyal ağlardaki güncel durumu…