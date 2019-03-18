İnternet ve sosyal medya analiz kuruluşu “We Are Social”ın “Digital 2019” raporuna göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı 52 milyona ulaştı. Ocak 2019 itibariyle Türkiye, kuruluşun bir önceki rapor tarihi olan Ekim 2018’e göre, Facebook kullanıcı sayısı en fazla düşen ülke oldu. İşte dünyanın ve Türkiye’nin sosyal ağlardaki güncel durumu…
Küresel kullanıcı sayısı: 2 milyar 271 milyon
En çok kullanıcısı olan ülke: Hindistan (300 Milyon)
Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 43 milyon
Türkiye dünyada kaçıncı: 9.
Türkiye’de son 3 aydaki kullanıcı sayısındaki değişim: 1 milyon azaldı
Küresel kullanıcı sayısı: 895 milyon
En çok kullanıcısı olan ülke: ABD (120 Milyon)
Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 38 Milyon
Türkiye dünyada kaçıncı: 5.
Türkiye’de son 3 aydaki kullanıcı sayısındaki değişim: 1 milyon arttı
Küresel kullanıcı sayısı: 326 milyon
En çok kullanıcısı olan ülke: ABD (47 milyon)
Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 9 milyon
Türkiye dünyada kaçıncı: 5.
Türkiye’de son 3 aydaki kullanıcı sayısındaki değişim: 170 bin arttı
Küresel kullanıcı sayısı: 604 milyon
En çok kullanıcısı olan ülke: ABD (150 milyon)
Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 7 milyon 300 bin
Türkiye dünyada kaçıncı: 17.
Türkiye’de son 3 aydaki kullanıcı sayısındaki değişim: 400 bin arttı
Snapchat
Küresel kullanıcı sayısı: 306 milyon
En çok kullanıcısı olan ülke: ABD (93 milyon 250 bin)
Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 6 milyon 350 bin
Türkiye dünyada kaçıncı: 10.
Türkiye’de son 3 aydaki kullanıcı sayısındaki değişim: 2.2 milyon azaldı
Sosyal medya kullanımı
Kullanıcı başına günde geçirilen ortalama süre: 2 saat 16 dakika
En fazla vakit geçiren ülke: Filipinler (4 saat 12 dakika)
Türkiye’de günde ne kadar vakit harcanıyor?: 2 saat 46 dakika (dünyada 16.)
İnternet kullanımı
Dünyadaki toplam kullanıcı sayısı: 4 milyar 388 milyon
En fazla vakit geçiren ülke: Filipinler (10 saat 2 dakika)
Türkiye’de günde ne kadar vakit harcanıyor?: 7 saat 15 dakika (dünyada 14.)
Sabit internet hızı
Dünya ortalaması: 54.3 Mbps
En hızlı ülke: Singapur (190.9 Mbps)
Türkiye’nin hızı: 19.3 Mbps (dünyada 36.)
Mobil internet hızı
Dünya ortalaması: 25.1 Mbps
En hızlı ülke: Kanada (63.1 Mbps)
Türkiye’nin hızı: 34.1 Mbps (dünyada 16.)
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