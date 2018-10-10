PSG'nin tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon'dan Fenerbahçe itirafı geldi... Instagram'da açıklamalar yapan Buffon, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçı unutumadığını söyledi
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Juventus'tan PSG'e transfer olan 40 yaşındaki efsane kaleci Buffon, kendisine ait instagram hesabında canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Buffon, unutamadığı maçlar ve en çok zorlandığı deplasmanlarla ilgili gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.
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Başarılı kaleci, 1998 yılında Fenerbahçe'nin Parma'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Parma forması giydiği dönemde kariyerinde ilk 15-20 dakika en çok zorlandığı stadyumlardan birisi olarak Kadıköy'ü söyledi.
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"Kesinlikle Liverpool'da Anfield Road olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Rangers ve Fenerbahçe deplasmanları ilk 15-20 dakika zorlandığım stadyumlar arasında."
Buffon, unutamadığı maçlar arasında Parma'da forma giyerken Milan'a karşı oynadığı müsabakayı hatırlarken, 2003'te Juventus - Real Madrid yarı finalini de söyleyebilirim." diye konuştu.
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TÜRKİYE İTİRAFLARI
Efsane hakem Collina, Ali Sami Yen hakkında konuşurken:
"Bu cehennemi çok seviyorum."
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Galatasaray - Juventus maçı sonrasında Davids:
"Bizde böyle taraftar olsa hiçbir takım karşımızda duramaz."
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Galatasaray - Deportivo La Coruna maçı sonrasında teknik direktör Javier Irureta:
"Bizim taraftarımız, asla Galatasaray taraftarı gibi olamaz. Kimse böyle bir taraftar grubu önünde oynamak istemez."
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Fenerbahçe - Marsilya maçında Şükrü Saracoğlu’ndaki atmosferden etkilenen Fransız spiker:
''Bunu nasıl yapıyorlar? Hayatta bir kere yaşanması gereken ve dünyanın başka hiçbir yerinde yaşanamayacak bir duygu. İnsanın tüyleri diken diken oluyor."
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Katıldığı bir programda konuşan Samuel Eto'o:
"Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Statta 35 bin kişi kadar bir taraftar vardı ama 300 bin-400 bin gibi görünüyordu."
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Rio Ferdinand'ın, "Yaşadığın en iyi deplasman atmosferi hangisiydi?" sorusuna yanıtı:
"Gördüğüm en iyi deplasman atmosferi kesinlikle Beşiktaş ile oynadığımız maçtaydı. O maçta oynamamıştım, ancak arkadaşlarımı desteklemek için tribündeydim. Sahadaki mücadeleden çok, taraftarları izledim. İnanılmaz bir geceydi."
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Beşiktaş - Manchester United maçı sonrasında kaleci Ben Foster:
"İnönü Stadyumu'ndaki atmosferden çok etkilendim. İnanılmazdı, resmen sağır ediciydi. İkinci yarıda öyle bir an var ki ben kendi düşündüklerimi duyamadım. Çıkan sesi size ancak böyle tarif edebilirim."
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Manchester United efsanesi Gary Neville'ın, "Gördüğün en iyi atmosfer hangi stattaydı?" sorusuna verdiği yanıt: Galatasaray deplasmanı.
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Manchester United efsanesi Ryan Giggs:
"Asla Galatasaray'ınki gibi bir deneyim yaşamadım. Santradan iki saat önce zemine bakmak için sahaya çıktık ve stat tamamen doluydu."
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"Tezahürat muhteşemdi; bir taraf başlıyor, sonra diğeri, sonra sessizlik, sonra da hepsi birden bağırıyor. İlk başlarda güzeldi, ama sonra hiç de öyle değildi."
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Hulk, Beşiktaş - Porto maçında yaşadıklarını anlatıyor:
"İkinci golü attığımda tüm Beşiktaşlı taraftarlar beni ayakta alkışladı. Kariyerim adına unutamayacağım bir andı. Beşiktaş taraftarına gösterdiği centilmenlik için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını hiç unutamıyorum."
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"Takımlarını maç başlamadan büyük bir coşkuyla desteklemeye başladılar. Ben ikinci golü atınca ayakta alkışladılar. Rakip takım taraftarları tarafından yaptığınız işin iyi olarak bilinmesi asla unutulacak bir şey değildir. O günü asla unutmayacağım."
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Bir İngiliz gazeteci: "Bir İngiliz'in isteyebileceği en son şey Ali Sami Yen'de maç yapmaktır."
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Beşiktaş'ın Liverpool'u elemesinin ardından Kolo Toure:
"O kadar yüksek ses çıkardılar ki hala kulaklarım çınlıyor. Siz duymuyor musunuz bilmiyorum ama hala kulaklarımın içinde onların sesleri var."
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Maldini, Ali Sami Yen deplasmanı hakkında konuşuyor:
"Kimse bana o statta 25 bin kişinin olduğuna inandıramaz."
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Manchester United'ın eski teknik direktörü Alex Ferguson:
"1992'deki Galatasaray maçını unutamıyorum. 3-3 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Ali Sami Yen'deki pankartlar ve tezahüratlar hala hafızamda."
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Futbolcu Lisandro Lopez, Portekiz'in Record Gazetesi'ne Beşiktaş - Porto maçında yaşadıklarını anlatıyor:
"Ben, ülkem de dahil, Güney Amerika’nın tüm önemli statlarında futbol oynadım. Ama Porto'nun Beşiktaş ile İnönü'de oynadığı karşılaşmayı asla unutamam. Stadın bir an üzerimize geldiğini hissettik. Stada ayak bastığımızda gürültüden kulaklarımız tıkanmıştı."
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"Beşiktaş'ı sahada oynatan sanki seyirciydi. İnanılmaz anlar yaşadım. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Sanki içlerindeki şeytanı çıkarmak için trans halindeymiş izlenimini veriyorlardı."
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Galatasaray maçına çıkan Neuchatel Xamax teknik direktörü Admir Smayiç:
"Bizimkiler maç öncesi ısınmak için sahaya çıktı. Soyunma odasına döndüklerinde yüzleri bembeyazdı."
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Sevilla'nın statındaki atmosferle ilgili konuşan Shakhtar Donetsk futbolcusu Stepanenko:
"O stadyumda İspanya'ya karşı milli maça çıkmıştım. Güzel bir stadyum ve taraftar atmosferi iyi ama Fenerbahçe'nin stadındaki atmosferi yaşadıktan sonra burada korkulacak bir şey yok. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'deki taraftar atmosferini başka bir stadyumda görmedim."
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Teknik direktör Martin Jol, Beşiktaş - Tottenham maçında yaşadıklarını anlatıyor:
"Başta hedefimiz taraftarları susturmaktı. Ancak bir iki dakika sonra şunu anladık ki böyle bir kalabalığı susturmak imkansız."
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Beşiktaş'ın Liverpool'u elemesinin ardından Balotelli:
"Kesinlikle söylüyorum hayatımda böyle bir taraftar topluluğu görmedim. Dürüstçe söylüyorum futbol hayatımda gördüğüm oynadığım en iyi atmosferdi."
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Kaleci Cech'in, "Oynadığın en gürültülü stat hangisiydi?" sorusuna verdiği yanıt: Galatasaray
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Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Napoli maçından önce düzenlenen basın toplantısında:
Bir gazeteci, "Napoli taraftarı sizi endişelendiriyor mu?" sorusunu Wenger'e yöneltir. Bunun üzerine Arsen Wenger şu yorumu yapar: Biz bu tür maçları oynamaya alışığız."
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"Avrupa'nın tüm zorlu statlarında maç yaptık. Ayrıca böyle atmosferleri görmek isterseniz Fenerbahçe'nin ya da Dortmund'un sahasına gitmeniz gerekir. Biz yeterince alışkınız."
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Arsene Wenger: "Taraftarımızdan tek isteğim, Türk bayrağına karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler."
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