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Beşiktaş - Manchester United maçı sonrasında kaleci Ben Foster:

"İnönü Stadyumu'ndaki atmosferden çok etkilendim. İnanılmazdı, resmen sağır ediciydi. İkinci yarıda öyle bir an var ki ben kendi düşündüklerimi duyamadım. Çıkan sesi size ancak böyle tarif edebilirim."