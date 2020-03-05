Yunanistan sınırını geçen mülteci sayısı, son günlerin öne çıkan başlıkları arasında. Türkiye'nin, Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye binlerce göçmen geldi. Sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan'dan gelen sert müdahaleler çok tartışılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Edirne'de mültecilerin son durumunu inceledi ve basına bilgi verdi.

YUNANİSTAN'A GEÇEN GÖÇMEN SAYISI KAÇ?

Bakan Soylu, toplamda dördüncü mekanizma mıntıkasında 53 bin 271 kişi, 54'üncü mekanize mıntıkasında 85 bin 659 kişinin Yunanistan'a geçtiğini aktardı. Soylu sözlerini şöyle sürsürdü "Biz 127 bin insan yakaladık geçen sene. Kaçarken yakaladık, tek tek saydık bunları. Şimdi yakalamıyoruz, bir şey yapıyoruz geçenleri sayıyoruz. Ve 23 hudut karakolumuz var, 8 de hudut bölüğümüz var. Bunlar kimin ne kadar geçtiğini, ne kadar öteki tarafa intikal ettiğini bilmektedir" dedi.

"FRONTEX'İ ŞİKAYET EDİYORUM"

Bakan Soylu, Avrupa'nın şımarık bir tavır içerisinde olduğunu ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansını (Frontex) da şikayet ettiğini söyledi.

Frontex'in konuyla ilgili tespitleri ortaya koyması ve değerlendirmeleri gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, şöyle konuştu:

"Fakat Frontex bir kolluk kuvveti olarak çalışıyor. Frontex hepimizin ortak bulunduğu bir teşkilattır. Hepimizin ortak nitelendirdiği ve görevini yapması gereken bir teşkilattır. Ama 164 insanı şu an da yaraladılar, birçok insanın sığınma hakkını ortadan kaldırıp Türkiye'ye itmeye çalıştılar tekrar. Yani buradan geçen insanların oradan yakalanıp bir kısmını, şu ana kadar olan rakamı da söyleyeyim, 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. En büyük ihlallerden bir tanesi budur. Bu ihlale ne Frontex ses çıkarmaktadır, bu ihlale ne Avrupa Birliği ses çıkarmaktadır. Yani sığınma hakkını ortadan kaldıran bu ihlale bu insan hakları ihlaline, uluslararası göç kurallarına aykırı olan bu ihlale hiç kimse ses çıkarmamaktadır."

"GERİ İTMELERİ ENGELLEMEK İÇİN MERİÇ SINIRINA BİN ÖZEL HAREKAT POLİSİ GETİRECEĞİZ"

Soylu, Yunanistan'ın geçen yıl 7 bin 300, bir önceki yıl 7 bin 600 FETÖ'cüyü seve seve aldığını söyledi.

Bunun sadece Yunanistan'ın değil Avrupa'nın ortak kararı olduğunu anlatan Soylu, "Bu çok net ve açıktır. Buna en ufak bir ses çıkarmayanlar bugün tüm insani hakkıyla burada sığınma talep edenlere insani kuralların tamamen dışında davranmaktadırlar. Ne demektir? Sen çiftçilere av tüfeği vereceksin, masum insanların üzerine av tüfeğiyle beraber saldıracaksın." dedi.

Yunan medyası, makamları ve bakanlarının yalan üzerine yalan konuştuklarını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Biz niye karşı tarafa gaz sıkalım. Biz insanların geçmesi için, eğer geçmek istiyorlarsa, buyurun geçin. 'Biz engellemiyoruz' diyoruz. Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz. Şu andan itibaren, sabah itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri de aldık, bin özel harekat polisini, Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla. Tekrar söylüyorum; geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak. Onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede gerekli tedbirlerimizi aldığımızı ifade etmek istiyorum."