Türkiye'den ve dünyadan Güney Kore'ye taziye mesajları
Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, uçaktaki 181 kişinin 179'u hayatını kaybetti. Güney Kore'de yaşanan bu ölümcül uçak kazasının ardından Türkiye'den ve dünyadan peş peşe taziye mesajları geldi
Güney Kore'de yaşanan ölümcül uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a yükseldi, iki kişi kurtarıldı. Yaşanan kazanın ardından Türkiye'den ve dünyadan Güney Kore için taziye mesajları yayımlandı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
AB'DEN TAZİYE MESAJI
Avrupa Birliği (AB), Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü belirtti.
AB'nin Güney Kore'ye desteğini bildiren von der Leyen, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Güney Kore halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.
Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
ALMANYA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Güney Kore'de çok sayıda ölümle sonuçlanan korkunç bir uçak kazası haberini aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.
ÇİN
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Güney Kore'ye başsağlığı diledi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a taziye mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı, "Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum" dedi.
UKRAYNA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, "Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazasya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.