Kesici, AA muhabirine, "7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Havacılıkta dünya ölçeğinde kurulacak ikili ve çok taraflı iş birlikleriyle küresel faaliyetlerin emniyetli ve güvenli bir şekilde yürütülebileceğini belirten Kesici, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) üye 192 ülkenin Sivil Havacılık Günü'nü kutladı.

Kesici, teknolojinin büyük bir hızla geliştiği dijital çağda "Ağ Toplumu" olarak adlandırılan günümüz toplumunun erişim ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin en temel ihtiyaç olduğuna işaret ederek, havacılık bağlantılarının güçlendirilmesinin de gerek ülkeler arasında gerekse uluslararası alanda iş birliğinin artırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Küresel ölçekte sivil havacılık kurallarını belirleyen, yasal düzenlemeleri oluşturan ve uygulanmasına yönelik standartları belirleyen kuruluş niteliğindeki ICAO'nun önemine dikkati çeken Kesici, teşkilatın "Hiçbir Ülkenin Geride Kalmaması İçin Birlikte Çalışma" temasına uygun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kesici, Türkiye'nin sivil havacılıkta iş birliği için atılacak adımları, "İstikbal göklerdedir" hedefinin gerçekleşmesi için en temel stratejik unsur olarak değerlendirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin küresel havacılık sistemine üç boyutlu katkısının bulunduğunu vurgulayan Kesici, şöyle devam etti:

"Bunlardan ilki, diğer ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesi, ikili havacılık anlaşmalarıyla dünyanın en gelişmiş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline gelerek, hava yolu yolcu ve uçak trafiğindeki gelişme rakamlarımızla küresel havacılık sistemine yaptığımız katkıdır. 'Dünyada uçmadığımız yer kalmayacak' hedefiyle kurduğumuz hava yolu bağlantıları, ülkemizi havacılık listelerinin zirvesine taşıyan en temel kriterlerden biridir."

Kesici, Türkiye'nin küresel havacılık sistemine yaptığı ikinci katkının, uluslararası mevzuat ve standartlara uyum konusunda kat ettiği ilerleme ve havacılık emniyet yönetim sisteminin havacılık sektörüne kazandırılması olduğunu ifade etti.

Uluslararası örgütlerle kurulan yakın iş birliğiyle havacılık güvenliğinden ödün vermeden sektörün sürdürülebilir büyümesi hedefiyle adımlar atıldığını belirten Kesici, bu adımlarla Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada ve bölge ülkelerinin sivil havacılık yapılanmasında örnek ülke olarak gösterildiğini söyledi.

Kesici, üçüncü unsur olarak da havacılıktaki imkan ve kabiliyetlerin altyapı potansiyelinin geliştirilmesi yoluyla artırılması ve stratejik coğrafyanın avantajlarını küresel havacılık sisteminin hizmetine sunan dev projelerin hayata geçirilmesi olduğunu bildirdi.

Bahri Kesici, "İstanbul Havalimanı ve hizmete açılacak bölgesel havalimanlarımızın ülkemizi dünyanın transit uçuş noktası haline getirmesinin yanı sıra kıtaları birbirine bağlayan köprü olarak dünya havacılığının hizmetine sunulması, Türkiye'nin gelecek vizyonun önemli bir göstergesidir." dedi.

Türkiye'nin, küresel havacılık hedeflerine yaptığı katkılarla 2016'da örgütün karar alma organı ICAO Konseyi üyeliğine seçilmesinin başarısını taçlandırdığını vurgulayan Kesici, 2023 havacılık hedeflerine doğru emin adımlarla yaklaşıldığını dile getirdi.

Kesici, Türkiye'nin 2023 yılı havacılık hedefleri arasında olan büyük gövdeli uçak sayısını 750'ye, iç ve dış hatlarda toplam yolcu sayını 350 milyona ve dünyadaki toplam uçuş noktalarının sayısını 500'e çıkarma hedefine hızla yaklaştığını vurguladı.

Başarıda en büyük payın irade, idare ve istikamet sahiplerine ait olduğunu ifade eden Kesici, "Cumhurbaşkanımıza bu konuda gösterdiği kararlı ve güçlü iradesinden, bakanlarımıza ve ilgili kamu kurumlarımıza bu iradeyi hayata geçiren başarılı idarelerinden ve sektörümüze de havacılık emniyetiyle güvenliğine bağlı bir istikameti yaşatmaları ve faaliyetlerini sürdürmelerinden dolayı en içten şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

"DÜNYADA EN YAYGIN UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKE TÜRKİYE"

Kesici, Türkiye'nin ICAO'ya üye 192 ülkenin 170'i ile ikili havacılık anlaşması bulunduğunu, bu anlaşmaların ihtiyaç ve talepler doğrultusunda revize edilmesiyle uçuş noktalarının ve sefer sayılarının sürekli artırılarak, dünya genelinde en yaygın uçuş ağına sahip ülke konumuna gelindiğini anlattı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine adım adım yaklaştığına ve uluslararası kuruluşların da öngörülerinin bunu desteklediğine dikkati çeken Kesici, Eurocontrol'un havacılık öngörülerine göre Türkiye'nin 2035 yılına gelindiğine Avrupa hava trafiğine en fazla günlük uçuş ekleyen ülke olacağını kaydetti.

Kesici, Türkiye'nin havalimanı kalkış ve varış trafiğini yüzde 30'dan fazla artarak Avrupa'nın en yoğun trafiğine sahip ülkesi olacağını vurgulayarak, 2035'te Avrupa hava trafiğine günlük 2 bin uçuş ile katkı sağlaması beklenen ülkenin hava trafiğinin merkezi haline geleceğini söyledi.

Uluslararası standartların uygulanması konusunda da Türkiye'nin hava yolu taşımacılığında kat ettiği ilerlemeye değinen Kesici, Avrupa genelinde hava aracı emniyet denetimlerinde bulgu oranı en düşük ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Kesici, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansının emniyet denetlemelerine ilişkin kasım ayında yayımlanan raporuna göre de Türkiye'nin Letonya'nın ardından 48 ülke arasında en düşük bulgu oranına sahip ülkelerden biri olduğunu kaydetti.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ