Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçının hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz'da oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını yine Fransa'dan Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak.

Müsabakada VAR hakemi olarak ise Jerome Brisard görev yapacak.