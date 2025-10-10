Habertürk
Habertürk
        Türkiye ile Bulgaristan 24. randevuda

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'a konuk olacak A Milli Takım, rakibiyle 24. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan mücadelelerde Bulgaristan'ın galibiyet sayısında 10'a 7 üstünlüğü bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 10:17 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:17
        Bulgaristan ile 24. randevu
        Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 18'i özel, 5'i Balkan Kupası olmak üzere toplam 24 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da mağlup oldu. 6 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

        İki ülke son olarak 8 Haziran 2015 tarihinde özel maçta İstanbul'da oynadı ve A Milliler, rakibini 4-0'lık skorla yendi.

