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        Türkiye - İtalya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:06 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:28
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        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaşıyor.

        TÜRKİYE: 18 - İTALYA: 25

        (İlk set sona erdi...)

        SETLERDE DURUM | TÜRKİYE: 0 - İTALYA: 1 (18-25)

        MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan maç (TSİ) 18.00'de başladı.

        Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30'da karşı karşıya gelecek.

        Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.

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        YEDİNCİ KEZ YARI FİNALDEYİZ

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.

        Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı.

        Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

        Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.

        ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET

        "Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini almak için parkeye çıkacak.

        FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı galip bitirdi.

        Türkiye, bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi.

        İTALYA SET VERMEDEN GELDİ

        Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

        Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

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