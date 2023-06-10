Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini soluksuz izledi!

'Doğa', kendi elleriyle hazırladığı akşam yemeğinde aileleri bir araya getirerek intikamını aldı. 'Kıvılcım', 'Ömer' ve 'Alev’in davetli olduğu 'Ünallar’ın evinde, 'Doğa’nın, 'Fatih’in kendisini aldattığını ve boşanacağını açıklamasıyla adeta kıyamet koptu. Evi terk eden 'Doğa’nın yaşadığı ağır olayla doğum sancıları başladı ve tek başına hastaneye gitti. Büyük bir üzüntü yaşayan 'Doğa' bebeklerinden birini kaybetti. Diğer taraftan karşı karşıya gelen 'Pembe' ve 'Alev’in yaşadığı tartışmayla 'Alev’in yaptığı itiraflar izleyenleri şoke etti.



'Doğa' ile 'Fatih’in yüzleşmesi;



İzlemek için tıklayınız