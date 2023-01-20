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Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu: Dünyada E-scooter karmaşası

Türkiye gündeminde uzunca bir süredir elektrikli scooter'ların kullanımı ya da kullanılmaması konuşuluyor. Son olarak Kadıköy'de sokakta bulunan scooter'ların kaldırılması tartışmaları daha da alevlendirdi. Ancak bu Türkiye'ye özgü bir sorun değil, dünyanın pek çok şehrinde scooter karmaşasını görmek mümkün... Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberi...

e-Scooter karmaşası! Türkiye değil dünyanın gündeminde
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E-scooter'lar uzunca bir süredir Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok şehrinde yaygın olarak kullanılan bir ulaşım aracı. Gidilmek istenen yere rahat bir şekilde ulaşmayı sağlayan e-scooter'lar beraberinde pek çok tartışmayı getiriyor.

Her şeyden önce güvenli bir sürüş, kurallara uygun bir yolculuk ve yayalar engel olmayacak şekilde bu araçların park edilmesi gerekiyor.

Statista'nın verilerine göre, 2022 yılında Avrupa'nın e-scooter paylaşım pazarındaki geliri 651 milyon Euro'yu aştı, kullanıcı sayısının ise 2026 yılına kadar 55,5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

KADIKÖY'DE NE OLMUŞTU?

FOTO:İHA
FOTO:İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde sokaklardaki e-scooter'ların toplatılması da birçok farklı görüşü beraberinde getirdi; kimileri scooter'ların çevre dostu olması ve rahat bir ulaşım sağlaması sebebiyle kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini düşünürken, kimileri de trafikte ve kaldırımlarda oluşan kargaşadan şikayetçi.

Kadıköy Belediyesei bir ilke imza atarak, scooter kiralama şirketlerine ihtarname göndererek ilçedeki fazla araçlarını toplamalarını istedi. 16 Ocak günü ise Kadıköy'deki scooter'ların sokaklardan kaldırıldığı görüldü.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bizim derdimiz Kadıköy'de herhangi bir ulaşım aracını veya herhangi bir şeyi yasaklamak değil. Bunları belirli bir düzen altına almak." açıklamasında bulundu.

Daha sonrasında Martı, kent yaşamına adaptasyonunu en üst seviyeye taşımak adına, yetkili kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticileriyle uzun süredir devam eden görüşmelerinin çıktılarını kamuoyu ile paylaştı.

Ancak bu sadece Türkiye'ye özgü bir karmaşa değil, dünyanın farklı şehirlerinde de e-scooter'lara ilişkin sorunlar çıkıyor.

PARİS

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te scooter kullanımının yasaklanması konusu için referanduma gidileceğinin açıklanması oldukça konuşuldu. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris vatandaşlarını elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesine ilişkin oy kullanmaya davet etti.

Bu sorunun "son derece bölücü" olduğunu söyleyen Hidalgo, scooter sürücülerinin kaldırımda scooter kullanarak ya da park etme yasaklarına uymamam konusunda eleştirildiğini söyledi. Hidalgo, 2 Nisan'da yapılması planlanan referandumda Paris sakinlerine "çok basit bir soru" sorulacağını söyledi: Scooter kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?
Kendisinin de yasak konusuna yakın olduğunu belirten Hidalgo, "Parislilerin oylarına saygı duyacağını" söyledi.

Eğer Paris'te yapılacak referandumda scooter'ların yasaklanması kararı verilirse bu, dünya başkentleri arasında bir ilk olacak.

İTALYA

Foto: Associated Press
Foto: Associated Press

Roma

Özellikle yaz aylarında çok daha fazla tercih edilen scooter'lar İtalya'nın başkenti Roma'da da sorun yaratmıştı. Pandemi dönemiyle birlikte kullanımı artan scooter'lar Roma'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Şehirde en büyük sorun scooter'ların park yerleri. Kaldırımları işgal eden scooter'lar özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve bebek arabası süren kişiler için tehdit oluşturuyor. Sessiz araçlar olan scooter'ları görme engellilerin duyması da mümkün olmuyor ve tehlike artıyor.

Bu sebeple Roma Belediyesi bu araçların belli bir gürültü seviyesinin artırılması için çalışma başlattı.

Roma Belediyesi, 1 Ocak 2023'e kadar 14 bin scooter'ın bulunudğu şehirde sadece 9 bin scooter kullanımına izin verileceğini ve scooter şirketlerinin sayısının 3'e indirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, İtalyan Assosharing derneği yaptığı açıklamada, e-scooter'ların karıştığı kazaların nadir olduğunu (her 10 bin scooter için 44) ve ciddi olayların büyük ölçüde özel ekipmanların kullanılmamasıyla ilgili olduğunu belirtti. Açıklamada, "Alarm verici açıklamalar gerçeklikten kopuk." denildi.

Milano

Milano Belediyesi de scooter'lara karşı daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladı. Bu yılın önümüzdeki dönemlerinde yetkililer, sadece üç operatöre scooter lisansı vermeyi planlıyor. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da değişimin gerekli olduğunu vurguladı.

BRÜKSEL

Brüksel'in Uccle Belediyesi de Eylül ayında güvenlik gerekçeleri ve park etme sorunları nedeniyle scooter'ların yasaklanması konusunda harekete geçti. Uccle Belediyesi, tüm scooter şirketlerine park yönetmeliklerini ilişkin mektup gönderdi. Uccle Belediye Başkanı Boris Dilliès, POLITICO'ya yaptığı açıklamada, birçok sürücünün yayaları ve özellikle yaşlıları umursamadığını söyledi ve "Gerçekten tam bir kaos. Her yerde scooter var" ifadelerini kullandı.

LIZBON

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Portekiz'in başkenti Lizbon'da scooter'ların neden olduğu kazaları engellemek için hız sınırının 20 km'ye düşürülmesine karar verildi. Scooter'lara ait park yeri oluşturulması konusunda anlaşıldı.
Portekiz Belediye Başkanı Carlos Moedas, değişikliğin daha kapsamlı olmasını istese de bu tedbirlerin de yayaları ve trafiği biraz rahatlatabileceğini söyledi.

VİYANA

Viyana'da yapılan son düzenlemeyle şehir merkezinde scooter sayısının en fazla 500 ile sınırlandırılmasına karar verildi. (Şu an şehir merkezinde 1500 scooter olduğu düşünülüyor)
Yerel trafik kuruluşunun verilerine göre, 2021'de scooter'ların karıştığı kazalarda 2 bin 560 kişi yaralandı.

OSLO

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşanan bazı kazaların ardından bunları önlemek için günün belirli saatlerinde scooter kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

HELSINKI

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de de sarhoş sürücülerin scooter kullanırken neden olduğu bir dizi kazanın ardından hız limiti düşürüldü ve gece yarısında sonra scooter kiralanması yasaklandı.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Birçok Avrupa ülkesinde, elektrikli scooter'lar bisikletlerle aynı kurallara tabidir ve izin verilen 50 km hızın aşmadığı yollarda kaldırımlarda sürmek tamamen yasaktır. Kişisel veya kiralık elektrikli scooter'lar için kurallar farklılık gösterebilir.

  • Norveç'te kiralık elektrikli scooter'ların 23:00 - 05:00 saatleri arasında kullanılması yasak.
  • Finlandiya'da kiralık scooter'ların hafta sonları 12:00 - 05:00 saatleri arasında kullanılması yasak.
  • İspanya'da elektrikli scooter sürücüleri, araba sürücüleriyle aynı ceza oranlarına tabidir. Cep telefonu veya kulaklık kullanmanın cezası 200 Euro.
  • Danimarka'da bir elektrikli scooter'ın maksimum ağırlığı 25 kg. olmak zorunda.
  • Bazı ülkelerde, bir e-scooter sürücüsünün belirli bir yaşa kadar bisiklet ehliyetine sahip olması gerekir.
  • İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve Norveç'te elektrikli scooter sigortalanmak zorunda.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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