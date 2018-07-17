Türkiye'nin ikinci 500 büyüğü açıklandı

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye yükseldi. İkinci 500 kuruluşlarının; “üretimden satışlar” ile “esas faaliyet karı” gibi temel bazı parametrelerde, tıpkı Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergiledikleri görüldü.
İLK 10 FİRMA
İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında; 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309,4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309,2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada ise 308,3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.
ABC Deterjan 308.2 milyon TL ile dördüncü, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi 308.1 milyon TL ile beşinci oldu.
Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi 307.7 milyon lira ile altıncı, YÜNSA Yünlü Sanayi 306.5 milyon lira ile yedinci, Karel Elektronik 306.3 milyon lira ile sekizinci, Üniteks Tekstil ve Ticaret 305.8 milyon TL ile onuncu sırada yer aldı. dokuzuncu sıradaki firma ise ismini açıklamak istemedi.
2017 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66’sı geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e gerileyen şirketlerden oluştu.
İKİNCİ 500'ÜN İLK 50 SIRASI
|Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|1
|309.376.096
|Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|2
|309.209.164
|S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
|Bursa
|-
|3
|308.274.705
|ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|4
|308.165.619
|ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.
|Antalya
|-
|5
|308.090.753
|Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş.
|Vezirköprü
|-
|6
|307.736.674
|YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|7
|306.466.482
|Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|8
|306.350.073
|-
|Çerkezköy
|-
|9
|-
|Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş.
|İstanbul
|-
|10
|305.777.092
|Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
|Isparta
|-
|11
|305.172.202
|Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|12
|305.046.011
|ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.
|Isparta
|-
|13
|304.768.650
|Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|14
|304.114.605
|Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|15
|302.651.699
|Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|16
|301.526.490
|Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.
|İstanbul
|-
|17
|301.305.099
|Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|18
|300.147.770
|Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|19
|299.856.719
|Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|20
|298.760.377
|Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|21
|298.413.451
|-
|Gaziantep
|-
|22
|-
|Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|23
|297.884.077
|Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş.
|İstanbul
|-
|24
|297.120.375
|Emas Makina Sanayi A.Ş.
|Manisa
|-
|25
|296.709.445
|Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|26
|296.659.857
|Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|27
|294.497.132
|Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|28
|294.397.471
|Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|29
|293.091.122
|-
|Manisa
|-
|30
|-
|Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
|Sakarya
|-
|31
|292.156.685
|Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
|Kocaeli
|-
|32
|291.221.602
|Corbus Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|Dörtyol
|-
|33
|290.742.823
|-
|Aydın
|-
|34
|-
|GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
|Akhisar
|-
|35
|290.129.095
|Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|36
|289.348.225
|Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti.
|İstanbul
|-
|37
|288.913.055
|Sunel Ticaret T.A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|38
|288.867.909
|Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|39
|288.618.573
|Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.
|Manisa
|-
|40
|288.248.587
|ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|41
|287.701.884
|-
|Adana
|-
|42
|-
|Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|43
|286.149.613
|Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.
|Karaman
|-
|44
|285.747.874
|Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|45
|285.640.382
|Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Karaman
|-
|46
|285.417.577
|SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|47
|283.897.605
|Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş.
|İstanbul
|-
|48
|283.284.906
|Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.
|Eskişehir
|-
|49
|282.652.414
|Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|50
|282.133.210
"GÜÇLÜ BİR PERFORMANSA İŞARET EDİYOR"
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 yılı araştırması için şu değerlendirmede bulundu:
“Nispeten daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın üretim faaliyetlerini incelediğimiz “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmamız; hem küresel ve hem de ülkemiz açısından zor geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında sanayimiz açısından güçlü bir performansa işaret etti.
Özellikle 2016’nın ardından 2017’de küresel ekonominin güçlü bir toparlanma evresine girerek ihracatımızı desteklemesi, bunun yanında kamunun da büyük desteğiyle iç talep ve yatırımlardaki canlanma, İSO İkinci 500’ün performansına net bir biçimde yansımıştır. 2017’de İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 30,9 artış ve yüzde 17 reel büyüme ile son yılların en güçlü artışlarını kaydederken ihracatını da yüzde 16,9 artırarak Türkiye’nin genel ihracat artışının üzerinde bir performans sergilemiştir.
2017 sonuçları, İSO İkinci 500’ün karlılık anlamında da son yılların en olumlu performansına işaret ediyor. İkinci 500 kuruluşlarının faaliyet karları yüzde 43,9, dönem karları ise yüzde 67,2’lik artışlarıyla dikkat çekici bir performans yakalarken, şirketlerimizin faaliyet karlarının yüzde 42,8 gibi yine çok önemli bir kısmını tıpkı İSO 500’de olduğu gibi finansman gideri olarak kaybettiğini görmekteyiz.
FAİZ YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR
2017 yılındaki son yılların en başarılı ve devrim niteliğindeki finansal inovasyonu olarak gördüğümüz Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının katkısıyla KOBİ’lerimizin finansman imkanlarında ciddi bir artış yaşandı. Fakat bu yıl sanayici özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla hissetmektedir. Bu da sanayiciler açısından finansman yükünün giderek ağırlaştığını göstermekte ve karlılıkların sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır.
İkinci 500’de Ar-Ge yapan firma sayısının 188’e ulaşması ve Ar-Ge harcamalarının 2016’ya göre yüzde 68,5 artarak 488 milyon TL’ye yükselmesi, araştırmamızın umut verici bulguları arasında yer alıyor. Ancak bu harcamaların üretimden satışlara oranının halen yüzde 0,45 olması, ulaşmak istediğimiz noktanın oldukça uzağında olduğumuzu gösteriyor."
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